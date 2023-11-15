Проверки возвращаются: к кому придет ГНС с 1 декабря
Источник:Минфин
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о возврате налоговых проверок. Однако это коснется только определенной части бизнеса.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10016. Об этом также сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета ВР, народный депутат Ярослав Железняк.
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Принятие законопроекта – одно из последних требований МВФ для принятия транша. Сейчас текст должен быть принят партнерами,
– заявил нардеп.
Целью законопроекта является выполнение Украиной в полном объеме обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года, в части ограничения действия моратория на проведение налоговых проверок.
Кого будут проверять
- Налогоплательщики в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции.
- Налогоплательщики в сфере организации и проведения азартных игр в Украине.
- Налогоплательщики, предоставляющие/предоставляющие финансовые, платежные услуги.
- Нерезиденты, осуществляющие/осуществляющие в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства.
- Другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериям.
В плановые проверки могут быть включены плательщики, которые за 2021 год:
- имели вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;
- имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли;
- годовой доход которых составляет более 10 миллионов гривен, при этом общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.
Для кого мораторий продолжается
С 1 декабря 2023 года будет действовать мораторий на:
- проведение документальных проверок плательщиков единого налога I и II групп – до 1 декабря 2024 года;
- проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом является временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий;
- проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения, которые расположены на временно оккупированных территориях и территориях активных/возможных боевых действий.
Какая ситуация с налогообложением
Ранее Верховная рада приняла закон №8401, возвращающий систему налогообложения в довоенное состояние. Документ вступил в силу с 1 августа. Он является одним из 19 структурных маяков, предусмотренных соглашением расширенного финансирования с МВФ.Важно! Речь идет об отмене с 1 августа единого налога в 2% и частично моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг. С 1 октября вернулась обязательная ответственность за нарушение использования регистраторов расчетных операций (РРО).
Что известно о законопроекте
Верховная Рада на заседании 17 октября поддержала в первом чтении законопроект №10016 о возврате налоговых проверок бизнеса. Отмечается, что проверки во время действия военного положения будут проводиться исключительно при безопасных условиях для их проведения. Верховная Рада Украины поддержала в целом изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" об отмене моратория на проведение налоговых проверок.