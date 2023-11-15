Проверки возвращаются: к кому придет ГНС с 1 декабря

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о возврате налоговых проверок. Однако это коснется только определенной части бизнеса.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10016. Об этом также сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета ВР, народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также: В Украине проверяют интернет-магазины: мониторят фейсбук и инстаграм

Принятие законопроекта – одно из последних требований МВФ для принятия транша. Сейчас текст должен быть принят партнерами,

– заявил нардеп.

Целью законопроекта является выполнение Украиной в полном объеме обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года, в части ограничения действия моратория на проведение налоговых проверок.

Кого будут проверять

Налогоплательщики в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции. Налогоплательщики в сфере организации и проведения азартных игр в Украине. Налогоплательщики, предоставляющие/предоставляющие финансовые, платежные услуги. Нерезиденты, осуществляющие/осуществляющие в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства. Другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют одному из определенных законом критериям.

В плановые проверки могут быть включены плательщики, которые за 2021 год:

имели вдвое большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую;

имели уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли и НДС меньше 50% по отрасли;

годовой доход которых составляет более 10 миллионов гривен, при этом общая сумма расходов составляет более 75% от суммы годового дохода.

Для кого мораторий продолжается

С 1 декабря 2023 года будет действовать мораторий на:

проведение документальных проверок плательщиков единого налога I и II групп – до 1 декабря 2024 года;

– до 1 декабря 2024 года; проведение документальных проверок налогоплательщиков, налоговым адресом является временно оккупированные территории и территории активных/возможных боевых действий;

проведение фактических проверок по местонахождению объектов налогообложения, которые расположены на временно оккупированных территориях и территориях активных/возможных боевых действий.

Какая ситуация с налогообложением

Ранее Верховная рада приняла закон №8401, возвращающий систему налогообложения в довоенное состояние. Документ вступил в силу с 1 августа. Он является одним из 19 структурных маяков, предусмотренных соглашением расширенного финансирования с МВФ.

Что известно о законопроекте Верховная Рада на заседании 17 октября поддержала в первом чтении законопроект №10016 о возврате налоговых проверок бизнеса. Отмечается, что проверки во время действия военного положения будут проводиться исключительно при безопасных условиях для их проведения. Верховная Рада Украины поддержала в целом изменения в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" об отмене моратория на проведение налоговых проверок.

Речь идет об отмене с 1 августа единого налога в 2% и частично моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг. С 1 октября вернулась обязательная ответственность за нарушение использования регистраторов расчетных операций (РРО).