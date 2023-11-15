Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №10016. Про це також повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету ВР, народний депутат Ярослав Железняк.
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Прийняття законопроєкту – це одна з останніх вимог МВФ для ухвалення траншу. Зараз текст має бути прийнятий партнерами,
– заявив нардеп.
Метою законопроєкту є виконання Україною в повному обсязі зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року, в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.
Кого перевірятимуть
- Платники податків у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції.
- Платники податків у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні.
- Платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги.
- Нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва.
- Інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріям.
До планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:
- мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;
- мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі та ПДВ менший ніж 50% по галузі;
- річний дохід становить понад 10 мільйонів гривень, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.
Для кого мораторій продовжується
З 1 грудня 2023 року діятиме мораторій на:
- проведення документальних перевірок платників єдиного податку І та ІІ груп – до 1 грудня 2024 року;
- проведення документальних перевірок платників податків, податковою адресою є тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій;
- проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних/можливих бойових дій.
Яка ситуація з оподаткуванням
Раніше Верховна рада ухвалила закон №8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Документ набув чинності з 1 серпня. Він є одним із 19 структурних маяків, передбачених угодою розширеного фінансування з МВФ.
Що відомо про законопроєкт
Верховна Рада на засіданні 17 жовтня підтримала в першому читанні законопроєкт №10016 про повернення податкових перевірок бізнесу. Зазначається, що перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться виключно за наявності безпечних умов для їх проведення. Верховна рада України підтримала в цілому зміни до Податкового кодексу України та Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок.