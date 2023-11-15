Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №10016. Про це також повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комітету ВР, народний депутат Ярослав Железняк.

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Прийняття законопроєкту – це одна з останніх вимог МВФ для ухвалення траншу. Зараз текст має бути прийнятий партнерами,

– заявив нардеп.

Метою законопроєкту є виконання Україною в повному обсязі зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року, в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок.

Кого перевірятимуть

Платники податків у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції. Платники податків у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні. Платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги. Нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва. Інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають одному із визначених законом критеріям.

До планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:

мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі та ПДВ менший ніж 50% по галузі;

річний дохід становить понад 10 мільйонів гривень, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Для кого мораторій продовжується

З 1 грудня 2023 року діятиме мораторій на:

проведення документальних перевірок платників єдиного податку І та ІІ груп – до 1 грудня 2024 року;

– до 1 грудня 2024 року; проведення документальних перевірок платників податків, податковою адресою є тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій ;

; проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних/можливих бойових дій.

Яка ситуація з оподаткуванням

Раніше Верховна рада ухвалила закон №8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Документ набув чинності з 1 серпня. Він є одним із 19 структурних маяків, передбачених угодою розширеного фінансування з МВФ.

Важдиво! Йдеться про скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та частково мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. З 1 жовтня повернулась обов'язкова відповідальності за порушення у використанні реєстраторів розрахункових операцій (РРО).