Время до июня: крупнейшую страховую компанию оштрафовали на 8,2 миллиона гривен

Национальный банк Украины наложил два штрафа на ЧАО "МетЛайф" – крупнейшую компанию на рынке страхования жизни. По результатам плановой проверки регулятор выявил нарушения в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, а также в отчетности.

НБУ оштрафовал "МетЛайф"

Компания обязана уплатить штраф в течение месяца с момента вступления в силу решения, принятым 14 апреля 2025 года Комитетом по надзору за небанковскими финансовыми услугами НБУ, передает 24 Канал.

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Штрафы составляют:

5,287 миллионов гривен – за несоблюдение требований законов об электронной коммерции, страхование, финансовые услуги, а также Гражданского кодекса.

2,840 миллионов гривен – за нарушение правил составления и представления отчетности в Нацбанк.

Выявлен ряд нарушений

Кроме финансовых санкций, страховщика письменно предупредили о ряде других нарушений, в частности по формированию технических резервов, системы управления, заключения договоров с клиентами и соблюдения требований авторизации поставщиков финуслуг.

"До 13 июня компания должна устранить выявленные нарушения и причины, что к ним привели", – говорится в сообщении.

Справочно. ЧАО "МетЛайф" работает в Украине с 2002 года, входит в международную корпорацию MetLife и имеет долю 50% в сегменте страхования жизни по итогам 2024 года.