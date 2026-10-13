Правительство отказалось от повышения НДС, но и помощи бизнесу не будет: что это означает
Правительство решило не повышать ставку налога на добавленную стоимость на один процентный пункт. В то же время Фонд помощи пострадавшему бизнесу, который планировалось финансировать за счет дополнительных налоговых поступлений, также создаваться не будет.
Почему бизнес может остаться без помощи
Идея создания фонда помощи и страхования предприятий принадлежала Министерству экономики. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, после трех месяцев обсуждений предприниматели так и не получили ожидаемого механизма поддержки.
Предполагалось, что он будет поддерживать бизнес, пострадавший в результате войны. Однако после отказа от повышения НДС правительство также отказалось от создания фонда, финансирование которого планировалось обеспечить за счет дополнительных налоговых поступлений.
Я искренне считаю, что идею Минэкономики о Фонде помощи и страхования нужно реализовать. На этот раз бизнес не выдержит. И будет уже не 70 миллиардов недополученных налогов, а все 150 за год,
– говорит депутат.
Откуда предлагают брать средства на поддержку
По мнению Железняка, финансировать помощь предприятиям нужно не за счет повышения налогов, а за счет сокращения необязательных государственных расходов.
Таким образом, на данный момент правительство отказалось и от повышения НДС на один процентный пункт, и от создания отдельного фонда для пострадавшего бизнеса. В то же время вопрос об альтернативных механизмах поддержки предприятий остается открытым.
Напомним, что ранее анонсировали повышение НДС до 21%. Однако наполнение фонда страхования военных рисков за счет налогов сопряжено со многими нюансами, пояснила в комментарии 24 Каналу налоговый адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Юлия Панасюк.
Для бизнеса определяющим будет не только вопрос, составит ли НДС 20% или 21%, но и то, какой объем реальной страховой защиты будет создан за счет дополнительного налогового ресурса,
– уверена адвокат.
В частности, должны быть четко определены:
- предприятия, которые смогут получить покрытие;
- перечень страхуемых активов;
- правила оценки убытков;
- а также порядок выплат и обжалования отказов.
Не менее важными будут контроль за средствами фонда, независимый аудит и распределение рисков между государством, частными страховщиками и международными перестраховщиками.