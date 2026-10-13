Правительство отказалось от повышения НДС, но и помощи бизнесу не будет: что это означает

Правительство решило не повышать ставку налога на добавленную стоимость на один процентный пункт. В то же время Фонд помощи пострадавшему бизнесу, который планировалось финансировать за счет дополнительных налоговых поступлений, также создаваться не будет.

Почему бизнес может остаться без помощи

Идея создания фонда помощи и страхования предприятий принадлежала Министерству экономики. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, после трех месяцев обсуждений предприниматели так и не получили ожидаемого механизма поддержки.

Предполагалось, что он будет поддерживать бизнес, пострадавший в результате войны. Однако после отказа от повышения НДС правительство также отказалось от создания фонда, финансирование которого планировалось обеспечить за счет дополнительных налоговых поступлений.

Я искренне считаю, что идею Минэкономики о Фонде помощи и страхования нужно реализовать. На этот раз бизнес не выдержит. И будет уже не 70 миллиардов недополученных налогов, а все 150 за год,

– говорит депутат.

Откуда предлагают брать средства на поддержку

По мнению Железняка, финансировать помощь предприятиям нужно не за счет повышения налогов, а за счет сокращения необязательных государственных расходов.

Таким образом, на данный момент правительство отказалось и от повышения НДС на один процентный пункт, и от создания отдельного фонда для пострадавшего бизнеса. В то же время вопрос об альтернативных механизмах поддержки предприятий остается открытым.

Напомним, что ранее анонсировали повышение НДС до 21%. Однако наполнение фонда страхования военных рисков за счет налогов сопряжено со многими нюансами, пояснила в комментарии 24 Каналу налоговый адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Юлия Панасюк.

Для бизнеса определяющим будет не только вопрос, составит ли НДС 20% или 21%, но и то, какой объем реальной страховой защиты будет создан за счет дополнительного налогового ресурса,

– уверена адвокат.

В частности, должны быть четко определены:

предприятия, которые смогут получить покрытие;

перечень страхуемых активов;

правила оценки убытков;

а также порядок выплат и обжалования отказов.

Не менее важными будут контроль за средствами фонда, независимый аудит и распределение рисков между государством, частными страховщиками и международными перестраховщиками.