Что такое необлагаемый минимум и какой он для разных ФОПов

Необлагаемый минимум доходов граждан используется в различных отраслях права для расчета размера штрафов, взысканий и судебных расходов. Этот показатель также применяется в бухгалтерском учете.

Размер необлагаемого минимума доходов граждан

Необлагаемый минимум доходов граждан в Украине установлен на уровне 17 гривен, в соответствии с Налоговым кодексом Украины. Эта сумма используется для расчета штрафов или административных наказаний.

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Исключения составляют преступления и правонарушения в административном и уголовном законодательстве, где необлагаемый минимум определяется на уровне налоговой социальной льготы.

Пример! Если штраф назначен в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, эта сумма составляет 1 700 гривен.

Что такое необлагаемый минимум

Необлагаемый минимум доходов граждан - это сумма в 17 гривен, установлена пунктом 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины. Эта сумма используется при ссылках на необлагаемый минимум в законах и других нормативно-правовых актах, за исключением случаев, касающихся административного и уголовного законодательства, где необлагаемый минимум устанавливается на уровне налоговой социальной льготы.

Размеры для разных ФЛП

На официальном портале Государственной налоговой службы Украины указано, что существуют два разных размера необлагаемого минимума.

Основной размер необлагаемого минимума – это стала сумма 17 гривен. Эта сумма используется при ссылках на необлагаемый минимум доходов граждан в большинстве законов и нормативно-правовых актов.

Заметьте! Есть исключение – для квалификации преступлений и правонарушений в рамках административного и уголовного законодательства используется другой расчет, основанный на налоговой социальной льготе.

Налоговая социальная льгота определяется как 50% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января соответствующего года. В 2024 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос до 3 028 гривен в месяц, что означает, что сумма социальной льготы составляет 1 514 гривен.

Важно! Таким образом, в 2024 году для квалификации административных или уголовных правонарушений необлагаемый минимум составляет 1 514 гривен. В других случаях, по-прежнему, используется сумма в 17 гривен.