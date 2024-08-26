Розмір неоподатковуваного мінімуму

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні встановлено на рівні 17 гривень, відповідно до Податкового кодексу України. Ця сума використовується для розрахунку штрафів або адміністративних покарань.

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Винятки становлять злочини та правопорушення в адміністративному та кримінальному законодавстві, де неоподатковуваний мінімум визначається на рівні податкової соціальної пільги.

Приклад! Якщо штраф призначено у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, ця сума становить 1 700 гривень.

Що таке неоподаткований мінімум

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян — це сума в 17 гривень, встановлена пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України. Ця сума використовується при посиланнях на неоподатковуваний мінімум у законах та інших нормативно-правових актах, за винятком випадків, що стосуються адміністративного та кримінального законодавства, де неоподатковуваний мінімум встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

Розміри для різних ФОПів

На офіційному порталі Державної податкової служби України зазначено, що існують два різних розміри неоподатковуваного мінімуму.

Основний розмір неоподатковуваного мінімуму – це стала сума 17 гривень. Ця сума використовується при посиланнях на неоподатковуваний мінімум доходів громадян у більшості законів та нормативно-правових актів.

Зауважте! Є виняток – для кваліфікації злочинів і правопорушень у рамках адміністративного та кримінального законодавства використовується інший розрахунок, заснований на податковій соціальній пільзі.

Податкова соціальна пільга визначається як 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня відповідного року. У 2024 році прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс до 3 028 гривень на місяць, що означає, що сума соціальної пільги становить 1 514 гривень.

Важливо! Таким чином, у 2024 році для кваліфікації адміністративних чи кримінальних правопорушень неоподатковуваний мінімум складає 1 514 гривень. В інших випадках, як і раніше, використовується сума в 17 гривень.