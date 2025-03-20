Несмотря на сокращение абонентов, доход Киевстара в 2024 году вырос на 11%
Мобильный оператор Киевстар в 2024 году фиксирует значительный рост финансовых показателей. Компания увеличила доход на 11% до 37,27 миллиарда гривен по сравнению с 2023 годом.
Инвестирование и вложения
Также "Киевстар" активно инвестировал в развитие – капитальные вложения выросли на 60,7% и составили 10,22 миллиарда гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз компании.
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Финансовые результаты
- В четвертом квартале 2024 года выручка Киевстара составила 251 миллион долларов, что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
- Общий доход компании за год вырос на 12,8% в долларовом эквиваленте и на 31,5% в гривневом.
- EBITDA (прибыль до вычета налогов и амортизации) в 2024 году составил 518 миллионов долларов, что на 4,2% меньше, чем в 2023 году. В то же время в гривневом эквиваленте показатель вырос на 5,8% – до 20,92 миллиарда гривен.
Изменения в абонентской базе
Количество абонентов Киевстара в четвертом квартале сократилось на 3,8%, до 23 миллиона пользователей. А количество пользователей 4G уменьшилось на 2,8%, до 14,5 миллиона человек.
Причинами этого стали общее сокращение абонентской базы и увеличение количества клиентов, которые используют роуминг.
Несмотря на это, средний доход от одного абонента (ARPU) вырос на 34,5% – до 136 гривен в четвертом квартале. А средний объем использованного мобильного интернета увеличился на 19,9% – до 11,2 ГБ на пользователя.
Развитие цифровых сервисов
Компания продолжает активно расширять свое влияние в цифровых услугах:
- Доход от цифровых сервисов вырос более чем в два раза, достигнув 880 миллионов гривен в 2024 году.
- Количество пользователей медицинской платформы Helsi Ukraine увеличилось на 5% – до 28 миллионов человек.
- Среднемесячная аудитория Киевстар ТВ в 2024 году выросла на 54,8% – до 2 миллионов зрителей, что объясняется высоким спросом на премиальный контент.
Стратегические приобретения: соглашение с Uklon
В конце 2024 года Киевстар подписал соглашение о покупке 97% корпоративных прав Uklon, специализирующегося на услугах онлайн-заказа такси и доставки.
- Стоимость сделки – 155,2 миллиона долларов.
- Закрытие сделки запланировано на апрель 2025 года.
- Uklon представлен в Украине и Узбекистане, а его платформа является одним из лидеров на рынке.
Справочно. Мобильный оператор "Киевстар" входит в состав международного телекоммуникационного холдинга Veon, который активно расширяет свои инвестиции в цифровые сервисы и инфраструктуру.