Попри скорочення абонентів, дохід Київстару у 2024 році зріс на 11%

Мобільний оператор Київстар у 2024 році фіксує значне зростання фінансових показників. Компанія збільшила дохід на 11% до 37,27 мільярда гривень у порівнянні з 2023 роком.

Інвестування та вкладення

Також "Київстар" активно інвестував у розвиток – капітальні вкладення зросли на 60,7% та склали 10,22 мільярда гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз компанії.

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Фінансові результати

У четвертому кварталі 2024 року виручка Київстару склала 251 мільйон доларів, що на 15,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Загальний дохід компанії за рік зріс на 12,8% у доларовому еквіваленті та на 31,5% у гривневому.

EBITDA (прибуток до вирахування податків та амортизації) у 2024 році склав 518 мільйонів доларів, що на 4,2% менше, ніж у 2023 році. Водночас у гривневому еквіваленті показник зріс на 5,8% – до 20,92 мільярда гривень.

Зміни в абонентській базі

Кількість абонентів Київстару у четвертому кварталі скоротилася на 3,8%, до 23 мільйона користувачів. А кількість користувачів 4G зменшилася на 2,8%, до 14,5 мільйона осіб.

Причинами цього стали загальне скорочення абонентської бази та збільшення кількості клієнтів, які використовують роумінг.

Попри це, середній дохід від одного абонента (ARPU) зріс на 34,5% – до 136 гривень у четвертому кварталі. А середній обсяг використаного мобільного інтернету збільшився на 19,9% – до 11,2 ГБ на користувача.

Розвиток цифрових сервісів

Компанія продовжує активно розширювати свій вплив у цифрових послугах:

Дохід від цифрових сервісів зріс більш ніж у двічі, сягнувши 880 мільйонів гривень у 2024 році.

Кількість користувачів медичної платформи Helsi Ukraine збільшилася на 5% – до 28 мільйона осіб.

Середньомісячна аудиторія Київстар ТБ у 2024 році зросла на 54,8% – до 2 мільйонів глядачів, що пояснюється високим попитом на преміальний контент.

Стратегічні придбання: угода з Uklon

Наприкінці 2024 року Київстар підписав угоду про купівлю 97% корпоративних прав Uklon, що спеціалізується на послугах онлайн-замовлення таксі та доставки.

Вартість угоди – 155,2 мільйона доларів.

Закриття угоди заплановане на квітень 2025 року.

Uklon представлений в Україні та Узбекистані, а його платформа є одним із лідерів на ринку.

Довідково. Мобільний оператор "Київстар" входить до складу міжнародного телекомунікаційного холдингу Veon, який активно розширює свої інвестиції в цифрові сервіси та інфраструктуру.