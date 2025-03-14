Рекордне перенесення номерів

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК). За даними регулятора, кількість переходів за січень майже дорівнює половині всіх перенесених номерів за 2024 рік.

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Які оператори втратили та отримали найбільше абонентів

"Київстар":

покинуло – 108,65 тисяч абонентів

приєдналося – 6,3 тисяч

"Vodafone Україна":

покинуло – 31,99 тисяч

приєдналося – 17,28 тисяч

"lifecell":

покинуло – 4,55 тисяч

приєдналося – 121,68 тисяч

Зауважте. У лютому 2025 року кількість перенесених номерів значно скоротилася – до 68,54 тисяч.

"Київстар":

покинуло – 26,09 тисяч

приєдналося – 20,67 тисяч

"Vodafone Україна":

покинуло – 25,26 тисяч

приєдналося – 12,45 тисяч

"lifecell":

покинуло – 17,03 тисяч

приєдналося – 35,39 тисяч