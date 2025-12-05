Netflix покупает Warner Bros за 80 миллиардов долларов: какие фильмы перейдут компании

Netflix приобретет Warner Bros., включая ее кино и телевизионные студии HBO Max и HBO. К портфолио Netflix присоединятся такие известные фильмы и сериалы, как "Игра престолов", "Теория большого взрыва", "Гарри Поттер".

Что известно о покупке Warner Bros?

5 декабря Netflix Inc. и Warner Bros. Discovery Inc. объявили о заключении окончательного соглашения, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Стоимость сделки с наличными и акциями составляет 27,75 долларов за акцию WBD. Общая стоимость телегиганта – примерно 82,7 миллиарда долларов (стоимость собственного капитала – 72,0 миллиарда долларов). Ожидается, что сделка будет закрыта после ранее объявленного отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию, которое теперь должно быть завершено в третьем квартале 2026 года.

Любимые франшизы, шоу и фильмы, такие как "Теория большого взрыва", "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Волшебник страны Оз" и Вселенная DC присоединятся к широкому портфолио Netflix,

– сообщили в компании Netflix.

К слову, деятели кино выступили против слияния Netflix и Warner Bros., пишет 24 Канал со ссылкой на Variety.

Консорциум ведущих деятелей киноиндустрии призвал Конгресс США вмешаться, предупреждая о неизбежном экономическом и институциональном кризисе в Голливуде, если Netflix купит Warner Bros. Discovery.

В сообщении очерчены три области, вызывающие серьезное беспокойство, в частности то, что Netflix может "уничтожить" рынок кинотеатров, увеличив или отменив время показа фильмов Warner Bros. в кинотеатрах, прежде чем они попадут на объединенную стриминговую платформу Netflix – HBO Max.

Продюсеры утверждают, что Netflix "фактически будет держать петлю вокруг кинотеатрального рынка", имея, по их словам, достаточное влияние на рынок, чтобы уменьшить влияние кинотеатров.

