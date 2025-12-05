Netflix покупает Warner Bros за 80 миллиардов долларов: какие фильмы перейдут компании
- Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов, включая кино- и телевизионные студии HBO Max.
- Деятели киноиндустрии призывают Конгресс США вмешаться, предупреждая о возможном кризисе в Голливуде из-за этой сделки.
Netflix приобретет Warner Bros., включая ее кино и телевизионные студии HBO Max и HBO. К портфолио Netflix присоединятся такие известные фильмы и сериалы, как "Игра престолов", "Теория большого взрыва", "Гарри Поттер".
Что известно о покупке Warner Bros?
5 декабря Netflix Inc. и Warner Bros. Discovery Inc. объявили о заключении окончательного соглашения, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Стоимость сделки с наличными и акциями составляет 27,75 долларов за акцию WBD. Общая стоимость телегиганта – примерно 82,7 миллиарда долларов (стоимость собственного капитала – 72,0 миллиарда долларов). Ожидается, что сделка будет закрыта после ранее объявленного отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию, которое теперь должно быть завершено в третьем квартале 2026 года.
Любимые франшизы, шоу и фильмы, такие как "Теория большого взрыва", "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Волшебник страны Оз" и Вселенная DC присоединятся к широкому портфолио Netflix,
– сообщили в компании Netflix.
К слову, деятели кино выступили против слияния Netflix и Warner Bros., пишет 24 Канал со ссылкой на Variety.
Консорциум ведущих деятелей киноиндустрии призвал Конгресс США вмешаться, предупреждая о неизбежном экономическом и институциональном кризисе в Голливуде, если Netflix купит Warner Bros. Discovery.
В сообщении очерчены три области, вызывающие серьезное беспокойство, в частности то, что Netflix может "уничтожить" рынок кинотеатров, увеличив или отменив время показа фильмов Warner Bros. в кинотеатрах, прежде чем они попадут на объединенную стриминговую платформу Netflix – HBO Max.
Продюсеры утверждают, что Netflix "фактически будет держать петлю вокруг кинотеатрального рынка", имея, по их словам, достаточное влияние на рынок, чтобы уменьшить влияние кинотеатров.
Что известно о продаже Warner Bros
Paramount Skydance, Comcast, и Netflix соревновались за приобретение Warner Bros., причем Paramount хотела купить всю компанию, а Comcast и Netflix были заинтересованы в кино- и телебиблиотеке.
Создатель "Аватара" и "Титаника" Джеймс Кэмерон считает, что Netflix – это худшее будущее для Warner Bros. Он заявил, что стремится к победе любого другого, только не Netflix. По его словам, сейчас индустрия боится Netflix, особенно руководителей студий, которые считают, что яростный отказ от кинотеатров вскоре приведет к их банкротству.
Также в июне 2025 года стало известно, что Warner Bros. Discovery планирует разделиться на две независимые компании: Streaming & Studios и Global Networks до середины 2026 года. Streaming & Studios будет заниматься стриминговым бизнесом и киностудиями, тогда как Global Networks будет отвечать за телеканалы и новостные сети.