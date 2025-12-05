Netflix купує Warner Bros за 80 мільярдів доларів: які фільми перейдуть компанії

Netflix придбає Warner Bros., включаючи її кіно– та телевізійні студії HBO Max та HBO. До портфоліо Netflix приєднаються такі відомі фільми та серіали, як "Гра престолів", "Теорія великого вибуху", "Гаррі Поттер".

Що відомо про купівлю Warner Bros?

5 грудня Netflix Inc. та Warner Bros. Discovery Inc. оголосили про укладення остаточної угоди, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Вартість операції з готівкою та акціями становить 27,75 доларів за акцію WBD. Загальна вартість телегіганта – приблизно 82,7 мільярда доларів (вартість власного капіталу – 72,0 мільярда доларів). Очікується, що угода буде закрита після раніше оголошеного відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію, яке тепер має бути завершено у третьому кварталі 2026 року.

Улюблені франшизи, шоу та фільми, такі як "Теорія великого вибуху", "Клан Сопрано", "Гра престолів", "Чарівник країни Оз" та Всесвіт DC приєднаються до широкого портфоліо Netflix,

– повідомили у компанії Netflix.

До слова, діячі кіно виступили проти злиття Netflix та Warner Bros., пише 24 Канал з посиланням на Variety.

Консорціум провідних діячів кіноіндустрії закликав Конгрес США втрутитися, попереджаючи про неминучу економічну та інституційну кризу в Голлівуді, якщо Netflix купить Warner Bros. Discovery.

У повідомленні окреслено три області, що викликають серйозне занепокоєння, зокрема те, що Netflix може "знищити" ринок кінотеатрів, збільшивши або скасувавши час показу фільмів Warner Bros. у кінотеатрах, перш ніж вони потраплять на об’єднану стрімінгову платформу Netflix – HBO Max.

Продюсери стверджують, що Netflix "фактично триматиме зашморг навколо кінотеатрального ринку", маючи, за їхніми словами, достатній вплив на ринок, щоб зменшити вплив кінотеатрів.

Що відомо про продаж Warner Bros.?