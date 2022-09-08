Netflix ищет украиноязычных специалистов: у кого есть шанс получить работу
Источник:Netflix
Компания Netflix опубликовала на сайте ряд вакансий для специалистов, владеющих украинским языком. К примеру, маркетологов и SMM-специалистов.
Netflix ищет украиноязычных специалистов
Напомним, что в начале марта компания Netflix сообщила, что открывает офис в Польше. Поскольку штат еще доукомплектовывается, у украинцев есть реальная возможность получить работу.
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Каких специалистов ищет Netflix
Новый офис будет отвечать за работу сервиса в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Украине. Сейчас туда активно ищут специалистов, которые займутся продвижением сервиса и коммуникациями с аудиторией на украинском рынке.
Речь идет о маркетологах и SMM-специалистах. Ознакомиться с вакансиями можно здесь. Отметим, что аналогичных специалистов компания ищет для рынков Польши, Румынии, Чехии и Венгрии.
Требования к кандидату:
- наличие релевантного опыта на рынках CEE (в том числе в Украине),
- хорошие навыки общения на английском и знание одного из языков региона (в том числе украинского).
Стоит напомнить, что стриминговая платформа Netflix еще в мае перестала полноценно работать в России, а в конце месяца заявила, что окончательно покидает агрессорку. О намерениях покинуть рынок токсичной страны у Netflix заявили еще в марте.GEO Pay поможет вывести средства из Binance-аккаунта на собственный баланс, а дальше, используя более 6 платежных систем, доступных в сервисе GEO Pay – возможно вывести средства на любую карту украинского банка. Дополнительно кэшбек 1% на каждый вывод средств из Binance на баланс GEO Pay!