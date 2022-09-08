Netflix ищет украиноязычных специалистов: у кого есть шанс получить работу

Компания Netflix опубликовала на сайте ряд вакансий для специалистов, владеющих украинским языком. К примеру, маркетологов и SMM-специалистов.

Netflix ищет украиноязычных специалистов

Напомним, что в начале марта компания Netflix сообщила, что открывает офис в Польше. Поскольку штат еще доукомплектовывается, у украинцев есть реальная возможность получить работу.

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Каких специалистов ищет Netflix

Новый офис будет отвечать за работу сервиса в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Украине. Сейчас туда активно ищут специалистов, которые займутся продвижением сервиса и коммуникациями с аудиторией на украинском рынке.

Речь идет о маркетологах и SMM-специалистах. Ознакомиться с вакансиями можно здесь. Отметим, что аналогичных специалистов компания ищет для рынков Польши, Румынии, Чехии и Венгрии.

Требования к кандидату:

наличие релевантного опыта на рынках CEE (в том числе в Украине),

хорошие навыки общения на английском и знание одного из языков региона (в том числе украинского).

Стоит напомнить, что стриминговая платформа Netflix еще в мае перестала полноценно работать в России, а в конце месяца заявила, что окончательно покидает агрессорку. О намерениях покинуть рынок токсичной страны у Netflix заявили еще в марте.

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