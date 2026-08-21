Контрабанда и не только: назвали ТОП-10 теневых схем в бизнесе, наносящих ущерб бюджету
Теневая экономика остается одним из крупнейших источников потерь для государственного бюджета Украины. Так, десять крупнейших схем могут обходиться бюджету в 500 – 600 миллиардов гривен в год.
Какие бизнес-схемы наносят бюджету наибольший ущерб
Одна из самых масштабных схем теневой экономики – зарплаты "в конвертах". Об этом известно из исследования CASE Украина, сообщил координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.
Итак, среди основных способов, с помощью которых бизнес и работники обходят налоговые правила, авторы исследования называют:
- Зарплаты "в конвертах";
- Нарушение таможенных правил и контрабанду;
- Коррупционные схемы на границе;
- Нелегальную продажу подакцизных товаров и контрафакта;
- Минимизацию НДС;
- Сокрытие реальных объемов продаж;
- Вывод прибыли в офшоры;
- Злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами;
- Ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации;
- Схемы по налогообложению недвижимости.
Зарплаты "в конвертах" и контрабанда – самая большая проблема
Больше всего бюджет теряет из-за неофициальных выплат работникам. В 2025 году зарплаты "в конвертах" могут обойтись государству в 237–262 миллиарда гривен. Для сравнения: годом ранее эта сумма оценивалась в 200–265 миллиардов.
Вторая по масштабу проблема – нарушения на таможне, контрабанда и коррупция на границе. Из-за этих схем бюджет, по расчетам экспертов, недополучает 110–125 миллиардов гривен ежегодно.
Еще 37–41 миллиард приходится на контрафакт и нелегальную торговлю подакцизными товарами. Таким образом, именно несколько наиболее масштабных схем составляют основную часть потенциальных потерь бюджета.
Часть старых схем сокращается
В то же время теневая экономика не остается неизменной. По данным исследования, некоторые схемы, которые ранее имели значительные масштабы, постепенно сокращаются. В частности, речь идет о:
- "скрутки";
- офшорные операции;
- "конверт-центры".
Зато "серый импорт", зарплаты "в конвертах" и контрафакт за последний год в гривневом выражении почти не увеличились. Если же сравнивать их масштаб с ВВП, их доля даже снизилась.
Это свидетельствует о том, что проведенные и начатые в последние годы институциональные реформы, в частности полная перестройка – с решающим голосом международных экспертов – Бюро экономической безопасности, Государственной таможенной службы и сохранение независимой антикоррупционной инфраструктуры (НАБУ, НАЗК, ВАКС), начали давать положительные результаты,
– говорит Гетман.
Напомним, что еще одна популярная схема для минимизации уплаты налогов – Дробление бизнеса на ФЛП. На практике инспекторы налоговой составляют своеобразный пазл. Один признак ничего не доказывает. Но если таких признаков много, бизнес автоматически попадает в зону риска. Среди наиболее распространенных критериев:
- один IP-адрес для подачи отчетности;
- один бухгалтер на несколько ФЛП;
- общий сайт;
- общий бренд;
- один склад;
- общие сотрудники;
- одни и те же поставщики;
- совместная реклама;
- использование одного помещения;
- поочередное использование ФЛП после достижения лимитов оборота.
Эксперты советуют готовиться к возможным проверкам заранее, а не после возникновения претензий.