Контрабанда и не только: назвали ТОП-10 теневых схем в бизнесе, наносящих ущерб бюджету

Теневая экономика остается одним из крупнейших источников потерь для государственного бюджета Украины. Так, десять крупнейших схем могут обходиться бюджету в 500 – 600 миллиардов гривен в год.

Какие бизнес-схемы наносят бюджету наибольший ущерб

Одна из самых масштабных схем теневой экономики – зарплаты "в конвертах". Об этом известно из исследования CASE Украина, сообщил координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

Итак, среди основных способов, с помощью которых бизнес и работники обходят налоговые правила, авторы исследования называют:

Зарплаты "в конвертах"; Нарушение таможенных правил и контрабанду; Коррупционные схемы на границе; Нелегальную продажу подакцизных товаров и контрафакта; Минимизацию НДС; Сокрытие реальных объемов продаж; Вывод прибыли в офшоры; Злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами; Ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации; Схемы по налогообложению недвижимости.

Зарплаты "в конвертах" и контрабанда – самая большая проблема

Больше всего бюджет теряет из-за неофициальных выплат работникам. В 2025 году зарплаты "в конвертах" могут обойтись государству в 237–262 миллиарда гривен. Для сравнения: годом ранее эта сумма оценивалась в 200–265 миллиардов.

Вторая по масштабу проблема – нарушения на таможне, контрабанда и коррупция на границе. Из-за этих схем бюджет, по расчетам экспертов, недополучает 110–125 миллиардов гривен ежегодно.

Еще 37–41 миллиард приходится на контрафакт и нелегальную торговлю подакцизными товарами. Таким образом, именно несколько наиболее масштабных схем составляют основную часть потенциальных потерь бюджета.

Часть старых схем сокращается

В то же время теневая экономика не остается неизменной. По данным исследования, некоторые схемы, которые ранее имели значительные масштабы, постепенно сокращаются. В частности, речь идет о:

"скрутки";

офшорные операции;

"конверт-центры".

Зато "серый импорт", зарплаты "в конвертах" и контрафакт за последний год в гривневом выражении почти не увеличились. Если же сравнивать их масштаб с ВВП, их доля даже снизилась.

Это свидетельствует о том, что проведенные и начатые в последние годы институциональные реформы, в частности полная перестройка – с решающим голосом международных экспертов – Бюро экономической безопасности, Государственной таможенной службы и сохранение независимой антикоррупционной инфраструктуры (НАБУ, НАЗК, ВАКС), начали давать положительные результаты,

– говорит Гетман.

Напомним, что еще одна популярная схема для минимизации уплаты налогов – Дробление бизнеса на ФЛП. На практике инспекторы налоговой составляют своеобразный пазл. Один признак ничего не доказывает. Но если таких признаков много, бизнес автоматически попадает в зону риска. Среди наиболее распространенных критериев:

один IP-адрес для подачи отчетности;

один бухгалтер на несколько ФЛП;

общий сайт;

общий бренд;

один склад;

общие сотрудники;

одни и те же поставщики;

совместная реклама;

использование одного помещения;

поочередное использование ФЛП после достижения лимитов оборота.

Эксперты советуют готовиться к возможным проверкам заранее, а не после возникновения претензий.