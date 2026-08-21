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Бизнес Актуальные новости Контрабанда и не только: назвали ТОП-10 теневых схем в бизнесе, наносящих ущерб бюджету
21 августа, 10:18
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Контрабанда и не только: назвали ТОП-10 теневых схем в бизнесе, наносящих ущерб бюджету

Альбина Ковпак

Теневая экономика остается одним из крупнейших источников потерь для государственного бюджета Украины. Так, десять крупнейших схем могут обходиться бюджету в 500 – 600 миллиардов гривен в год.

Какие бизнес-схемы наносят бюджету наибольший ущерб

Одна из самых масштабных схем теневой экономики – зарплаты "в конвертах". Об этом известно из исследования CASE Украина, сообщил координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

Итак, среди основных способов, с помощью которых бизнес и работники обходят налоговые правила, авторы исследования называют:

  1. Зарплаты "в конвертах";
  2. Нарушение таможенных правил и контрабанду;
  3. Коррупционные схемы на границе;
  4. Нелегальную продажу подакцизных товаров и контрафакта;
  5. Минимизацию НДС;
  6. Сокрытие реальных объемов продаж;
  7. Вывод прибыли в офшоры;
  8. Злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами;
  9. Ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации;
  10. Схемы по налогообложению недвижимости.

Зарплаты "в конвертах" и контрабанда – самая большая проблема

Больше всего бюджет теряет из-за неофициальных выплат работникам. В 2025 году зарплаты "в конвертах" могут обойтись государству в 237–262 миллиарда гривен. Для сравнения: годом ранее эта сумма оценивалась в 200–265 миллиардов.

Вторая по масштабу проблема – нарушения на таможне, контрабанда и коррупция на границе. Из-за этих схем бюджет, по расчетам экспертов, недополучает 110–125 миллиардов гривен ежегодно.

Еще 37–41 миллиард приходится на контрафакт и нелегальную торговлю подакцизными товарами. Таким образом, именно несколько наиболее масштабных схем составляют основную часть потенциальных потерь бюджета.

Часть старых схем сокращается

В то же время теневая экономика не остается неизменной. По данным исследования, некоторые схемы, которые ранее имели значительные масштабы, постепенно сокращаются. В частности, речь идет о:

  • "скрутки";
  • офшорные операции;
  • "конверт-центры".

Зато "серый импорт", зарплаты "в конвертах" и контрафакт за последний год в гривневом выражении почти не увеличились. Если же сравнивать их масштаб с ВВП, их доля даже снизилась.

Это свидетельствует о том, что проведенные и начатые в последние годы институциональные реформы, в частности полная перестройка – с решающим голосом международных экспертов – Бюро экономической безопасности, Государственной таможенной службы и сохранение независимой антикоррупционной инфраструктуры (НАБУ, НАЗК, ВАКС), начали давать положительные результаты,
– говорит Гетман.

Напомним, что еще одна популярная схема для минимизации уплаты налогов – Дробление бизнеса на ФЛП. На практике инспекторы налоговой составляют своеобразный пазл. Один признак ничего не доказывает. Но если таких признаков много, бизнес автоматически попадает в зону риска. Среди наиболее распространенных критериев:

  • один IP-адрес для подачи отчетности;
  • один бухгалтер на несколько ФЛП;
  • общий сайт;
  • общий бренд;
  • один склад;
  • общие сотрудники;
  • одни и те же поставщики;
  • совместная реклама;
  • использование одного помещения;
  • поочередное использование ФЛП после достижения лимитов оборота.

Эксперты советуют готовиться к возможным проверкам заранее, а не после возникновения претензий.

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