Nike готовит новую волну увольнений и меняет структуру бизнеса из-за падения продаж в Китае

Американский гигант в сфере спортивной одежды и обуви Nike объявил о новом этапе масштабной реструктуризации, которая предусматривает очередное сокращение штата и изменение глобальной структуры бизнеса. Это решение было принято на фоне резкого падения выручки и затяжного кризиса на ключевом рынке Китая.

Сокращение штата и новый план экономии

Как сообщает Reuters, генеральный директор компании Эллиотт Хилл пытается вернуть бренду рост, однако финансовые показатели продолжают разочаровывать инвесторов. После обнародования прогнозов о существенном падении годовой выручки акции компании упали на 8,5%.

В первом квартале финансового года продажи сократились на 4% – до 11,21 миллиарда долларов, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. В то же время валовая маржа выросла на 60 базисных пунктов – до 42,8% – благодаря сокращению расходов на складскую логистику.

Обратите внимание! Наибольшие проблемы компания испытывает в Китае, где продажи упали сразу на 26% за квартал. Падение доходов в этом регионе продолжается уже девять кварталов подряд из-за жесткой конкуренции со стороны местных и международных производителей.

Для оптимизации процессов компания меняет региональную структуру: вместо четырех дивизионов бизнес разделят на три – Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Большой Китай, а также EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Кроме того, запланировано открытие нового кампуса в Индии.

Новая программа сокращений должна обеспечить около 2,5 миллиарда долларов экономии к 2031 году. Уведомления об увольнении сотрудники начнут получать в 2027 году, однако точное количество должностей, подлежащих сокращению, пока не разглашается.

Важно! Эксперты отмечают, что трудности бренда связаны с нехваткой новых и привлекательных продуктов, что вынуждает компанию прибегать к скидкам. Ситуацию осложнила и потеря ключевых амбассадоров: в сентябре французский футболист Килиан Мбаппе завершил 20-летнее сотрудничество с Nike и перешел к швейцарскому конкуренту On.

Изменение стратегии на китайском рынке

С января компания планирует отозвать права на онлайн-продажи у некоторых своих крупнейших розничных партнеров в Китае. Руководство рассчитывает, что более жесткий контроль над ценами и дистрибуцией поможет восстановить прибыльность.

Эллиотт Хилл предупредил, что реформа цифровых продаж продлится несколько сезонов, поэтому в ближайшее время прибыль в Китае будет оставаться под давлением. Аналитики BNP Paribas предупреждают, что главная проблема заключается не в каналах дистрибуции, а в самих продуктах.

Напомним! В сентябре компания Nike была исключена из фондового индекса S&P 100 после 18 лет пребывания в нем в рамках квартальной ребалансировки.

Кстати, стало известно, что интернет-провайдер "Мережа Ланет" временно приостановил работу Центра обслуживания абонентов. Он не будет работать в столице.