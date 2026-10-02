Скорочення штату та новий план заощаджень

Як повідомляє Reuters, генеральний директор компанії Елліотт Гілл намагається повернути бренд до зростання, однак фінансові показники продовжують розчаровувати інвесторів. Після оприлюднення прогнозів щодо суттєвого падіння річного виторгу акції компанії впали на 8,5%.

У першому кварталі фінансового року продажі скоротилися на 4% – до 11,21 мільярда доларів, що виявилося нижчим за очікування аналітиків. Водночас валова маржа зросла на 60 базисних пунктів – до 42,8%, завдяки зниженню витрат на складську логістику.

Зверніть увагу! Найбільші проблеми компанія відчуває у Китаї, де продажі впали одразу на 26% за квартал. Падіння доходів у цьому регіоні триває вже дев'ять кварталів поспіль через жорстку конкуренцію з боку місцевих та міжнародних виробників.

Для оптимізації процесів компанія змінює регіональну структуру: замість чотирьох дивізіонів бізнес поділять на три – Америка, Азійсько-Тихоокеанський регіон та Великий Китай, а також EMEA (Європа, Близький Схід і Африка). Крім того, заплановано відкриття нового кампусу в Індії.

Нова програма скорочень має забезпечити близько 2,5 мільярда доларів заощаджень до 2031 року. Сповіщення про звільнення працівники почнуть отримувати у 2027 році, однак точна кількість посад, які потраплять під скорочення, поки не розголошується.

Важливо! Експерти зазначають, що труднощі бренду пов'язані з нестачею нових та привабливих продуктів, що змушує компанію вдаватися до знижок. Ситуацію ускладнила й втрата ключових амбасадорів: у вересні французький футболіст Кіліан Мбаппе завершив 20-річне партнерство з Nike та перейшов до швейцарського конкурента On.

Зміна стратегії на китайському ринку

З січня компанія планує забрати права на онлайн-продажі у деяких своїх найбільших роздрібних партнерів у Китаї. Керівництво розраховує, що жорсткіший контроль за цінами та дистрибуцією допоможе відновити прибутковість.

Елліотт Гілл попередив, що реформа цифрових продажів триватиме кілька сезонів, тому найближчим часом прибутки у Китаї залишатимуться під тиском. Аналітики BNP Paribas застерігають, що головна проблема полягає не в каналах дистрибуції, а в самих продуктах.

Нагадаємо! У вересні компанію Nike вилучили з фондового індексу S&P 100 після 18 років перебування в ньому в межах квартального ребалансування.

До речі, стало відомо, що інтернет-провайдер "Мережа Ланет" тимчасово призупинив роботу Центру обслуговування абонентів. Він не працюватиме у столиці.