Из развлечений остался только телевизор: Nintendo окончательно ушел из России

Большой бизнес продолжает выход из российского рынка. Из-за процедур, введенных оккупантами, этот процесс может длиться долго, но его неустанность не ставят под сомнение даже россияне.

Уже совсем скоро из современных развлечений у россиян не останется практически ничего. Компании, производящие продукты энтертеймента, решили покинуть рынок оккупантов и сосредоточить свои усилия в цивилизованном мире.

Читайте также Как изменился рынок автомобилей за последний год

Nintendo окончательно покинул Россию

Японская компания Nintendo, разрабатывающая игровые консоли и видеоигры, сообщила об окончательном выходе из России. Работу на рынке компаний прекратила уже давно, но процедура полного выхода из страны-оккупанта заняла много времени.

Еще в 2022 году Nintendo перестала отгружать товары в Россию. На техническое обслуживание был переведен и цифровой магазин Nintendo eShop, ведь платежные системы перестали обрабатывать транзакции в рублях.

Учитывая экономические прогнозы и репутационные риски работы в России, компания заявила о полном выходе из рынка оккупантов.

Российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме. В ближайшем будущем, начиная с 31 мая 2023 года, российские клиенты, имеющие аккаунт Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент,

– говорится в заявлении.

Также сообщается, что создавать новые аккаунты, в настройках которых страной проживания будет указано Россию, больше невозможно.