Чтобы открыть ФЛП: топ-5 ниш, которые украинцы выбирают чаще всего для собственного дела

Украинцы развивают предпринимательство несмотря на вызовы военного времени. Одной из самых популярных сфер является онлайн-обучение, а особенность нынешнего бизнеса в формате работы. Благодаря онлайну есть возможность работать и развивать дело даже в прифронтовых территориях.

Какая ниша бизнеса является самой популярной в Украине?

О том, в каких сферах украинцы чаще всего открывают ФОПы, говорится на ресурсе finance.ua.

Несмотря на полномасштабную войну количество предпринимателей в Украине растет. Значительная часть из них работает через платежные сервисы, например, WayForPay. Однако через ресурс можно также проследить другие статистические данные.

Например, за 2025 год к платформе присоединились более 12 тысяч новых предпринимателей. Это на 43% больше, чем в 2024 году.

В то же время известно, что за первый месяц работы новый участник платформы (то есть новый ФЛП) получает 18 тысяч гривен оборота. Также имеет 27 транзакций со средним чеком в 670 гривен. Но к третьему месяцу показатели меняются. Средний оборот увеличивается до 38 тысяч гривен, а количество транзакций – до 58.

Через год работы средний месячный оборот предприятия составляет около 95 тысяч гривен. А всего за первый год средний оборот – 680 тысяч гривен.

Интересно! 80% новых мерчантов получают первый платеж в первый день после запуска бизнеса.

По нишам, в которых появляется больше всего новых предпринимателей, на первом месте – инфопродукты и онлайн-образование. За год показатели именно эта категория выросла вдвое в течение 2025 года.

В частности если анализировать рынок:

количество онлайн-школ в 2021 году – 2 тысячи;

количество онлайн-школ в 2025 году – более 8 тысяч.

То есть за 4 года, сферы выросла более чем в 4 раза.

Закрывают пятерку самых популярных ниш бизнеса, активно развивающихся и растущих:

одежда, обувь, аксессуары;

косметика и услуги красоты;

продукты, доставка, фермерские товары;

тактика, милитари, outdoor.



Ниши, которые имеют наибольший рост по количеству новых предпринимателей / Скриншот с сайта finance.ua

Кто и где открывает новый бизнес?

Внутренняя статистика WayForPay показывает, что 59% новых мерчантов – женщины. Самые популярные бизнесы, которые открывают девушки – услуги красоты, одежда и аксессуары, онлайн-курсы и инфопродукты, хендмейд и декор.

Обратите внимание! По данным YC.Market в первом квартале 2026 года именно женщины обеспечили 93% от чистого прироста ФОПов. За январь-март 2026 мужчины зарегистрировали только 796 предприятий, а женщины – 11 035 собственных дел.

В первые 3 месяца работы средний оборот бизнеса, который открывает женщина составляет 38 тысяч гривен. Средний чек в соответствующих категорий – 680 гривен.

По количеству новых бизнесов лидером остается Киев. Но самые высокие темпы роста показывает Харьковская область. Именно там новых мерчантов за год +67%. Это свидетельствует о том, что даже с боевыми действиями люди продолжают вести бизнес и открывают новые собственные дела. Правда, онлайн.



Регионы, где за год количество новых предпринимателей выросло больше всего / Скриншот с сайта finance.ua

Как выбрать нишу и создать в ней бизнес в 2026 году?

По данным ресурса eDilo перед тем как открывать собственное дело надо выбрать нишу и создать свою бизнес-идею. Ведь для удачного запуска собственного дела надо яркий или абстрактный замысел надо превратить в четкий и понятный план.

Лучшие бизнес-идеи в 2026 году:

энергонезависимость и Smart Energy;

искусственный интеллект и автоматизация;

defence-Tech и товары двойного назначения;

локальный фуд-ритейл и крафтовое производство;

образование и EdTech.

Как отмечают на ресурсе, каждую из этих сфер объединяет "симбиоз актуальности и технологичности". Так как эти направления базируются на потребностях людей и бизнеса для реального времени – они будут пользоваться спросом в любые времена.

А чтобы четко продумать свою идею и создать конкретный план реализации с деталями, на сайте советуют воспользоваться техникой SCAMPER. Каждая буква – отдельное слово и отдельный вид задания, которое надо выполнить, чтобы проанализировать текущую идею.

Substitute – что можно заменить?

Combine – что можно совместить?

Adapt – что можно позаимствовать из другой сферы?

Modify – изменить масштаб, форму или атрибуты.

Put to other use – что можно предложить в качестве другого применения?

Eliminate – что можно убрать или устранить?

Reverse – что можно изменить или как перевернуть последовательность?

Начало собственной предпринимательской деятельности может быть вызовом, но правильный выбор бизнес-идеи может значительно облегчить этот процесс и повысить шансы на успех. Важно не только найти то, что соответствует вашим интересам, но и оценить потенциал рынка и реалистичность развития выбранной ниши,

– объяснил Денис Демчина, бизнес-брокер.

В частности эксперт добавляет, что наиболее прибыльными бизнесами в Украине сейчас являются:

сфера ИТ;

доставка еды;

услуги красоты;

онлайн-торговля;

агробизнес;

финансовые услуги.

Что еще нужно знать о предпринимательской деятельности в Украине в 2026 году?

Сейчас в Украине не хватает 4,5 миллиона работников. Украинский рынок и бизнес фактически живут в кризисе. Кадровый голод становится одной из главных экономических проблем и бизнес уже чаще не может найти людей даже на базовые позиции. Особенно сложной ситуация становится для отраслей, где требуется физический труд или техническая квалификация.

Как отметил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в комментарии для 24 Канала, ситуация на рынке неизменна уже более 2 лет. Он отмечает, что работников не хватает в сферах логистики и транспорта. В частности приводит другие примеры:

"Спрос на швей растет из года в год. Это происходит на фоне того, что увеличивается армия, соответственно такие профессии становятся нужными. Также спрос растет на профессии в области энергетики, коммунального хозяйства и строительства", – пояснил Мирошниченко.

О причинах такой ситуации следует понимать, что экономика требует изменений в соответствии с военным положением. Руководитель направления OLX Работа Мария Абдулина в частности отмечает, что сейчас экономические процессы в Украине должны быть другими. С акцентом на производство и восстановление. Именно поэтому бизнесы и предприятия нуждаются в другом виде рабочих. Но из-за предыдущих нарративов и стереотипов, которые годами формировались в обществе, имеем острый дефицит кадров.

"В течение последних более двадцати лет в Украине сформировался устойчивый социальный нарратив: после школы – университет, после университета – офис. Рабочие профессии не были "престижными", их воспринимали как выбор тех, кто не смог поступить в учреждение высшего образования. Профтехобразование деградировало, но не потому, что государство внезапно о нем забыло, а потому, что в том числе на него не было социального спроса", – добавила Абдулина.