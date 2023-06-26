Ее уже не остановить: "Новая почта" начала работу в еще одной стране

Компания "Новая почта" начала активную международную эмансипацию. Ее отделения появляются всё в новых странах.

Отделения "Новой почты" скоро будут во всех ближних странах. По крайней мере, темпы международного развития компании позволяют делать такие прогнозы.

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Первое отделение в Румынии

В Румынии заработало первое отделение "Новой почты". Его открыли в Бухаресте по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3.

Здесь теперь можно получать и отправлять в Украину и Молдову посылки весом до 30 килограммов. Кроме того, доступна отправка и получение документов.

В будни новое отделение будет работать с 9 утра до 20 вечера, в субботу – до 17 часов вечера. В воскресенье здесь выходной.

Ранее "Новая почта" открыла много отделений в Польше, а затем начала работу в Чехии.