"Новая почта" покоряет Чехию: сколько отделений уже работает и где откроют следующие

Украинский почтовый оператор "Новая почта" активно покоряет европейский рынок. В некоторых странах количество отделений с красно-белым логотипом стремительно растет.

"Новая почта" покоряет Чехию

Дела "Новой почты" в Чехии идут очень хорошо. Новое отделение оператора открыли в городе Либерец.

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В новом отделении можно принимать и отправлять посылки, которые имеют вес до 30 килограммов. В городе Либерец отделение будет работать по адресу Dr. M. Horákové 11/76 с понедельника по субботу. Срок доставки в отделение составляет до 5 дней.

Какая цена отправки из Украины в Чехию:

документы до 1 килограмма – 500 гривен;

посылки до 2 килограмм – 550 гривен;

посылки до 10 килограмм – 850 гривен;

посылки до 30 килограмм – 1800 гривен.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Также за 200 гривен можно заказать доставку курьером в любую точку города Либерец. Правда, за каждые 30 килограмм придется доплатить 100 гривен, или 250 за 100 килограмм.

Для комфорта наших клиентов мы продолжаем развитие сети по всей территории Чехии. В этом году мы планируем открыть отделения в городах Пльзень, Острава и Чешское Будейовице, а также увеличить количество пунктов выдачи посылок, чтобы стать к клиенту еще ближе,

– рассказал Андрей Артеменко, СЕО Nova Post в Чехии.

Всего у "Новой почты" уже 89 европейских отделений. Они работают в Эстонии, Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Италии, Венгрии и Молдове.