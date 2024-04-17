"Новая почта" покоряет Чехию: сколько отделений уже работает и где откроют следующие
Источник:"Новая почта"
Украинский почтовый оператор "Новая почта" активно покоряет европейский рынок. В некоторых странах количество отделений с красно-белым логотипом стремительно растет.
"Новая почта" покоряет Чехию
Дела "Новой почты" в Чехии идут очень хорошо. Новое отделение оператора открыли в городе Либерец.
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В новом отделении можно принимать и отправлять посылки, которые имеют вес до 30 килограммов. В городе Либерец отделение будет работать по адресу Dr. M. Horákové 11/76 с понедельника по субботу. Срок доставки в отделение составляет до 5 дней.
Какая цена отправки из Украины в Чехию:
- документы до 1 килограмма – 500 гривен;
- посылки до 2 килограмм – 550 гривен;
- посылки до 10 килограмм – 850 гривен;
- посылки до 30 килограмм – 1800 гривен.
Также за 200 гривен можно заказать доставку курьером в любую точку города Либерец. Правда, за каждые 30 килограмм придется доплатить 100 гривен, или 250 за 100 килограмм.
Для комфорта наших клиентов мы продолжаем развитие сети по всей территории Чехии. В этом году мы планируем открыть отделения в городах Пльзень, Острава и Чешское Будейовице, а также увеличить количество пунктов выдачи посылок, чтобы стать к клиенту еще ближе,
– рассказал Андрей Артеменко, СЕО Nova Post в Чехии.
Всего у "Новой почты" уже 89 европейских отделений. Они работают в Эстонии, Польше, Литве, Латвии, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Италии, Венгрии и Молдове.