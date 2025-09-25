"Ваша посылка задержана": в "Новой почте" предупредили о фейковых SMS
- Компания "Новая почта" предупредила о фишинговой кампании, где мошенники присылают фейковые SMS с сообщениями о задержке посылки.
- Клиентам рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и удалять фейковые сообщения, подчеркивая, что официальные сообщения поступают только из верифицированных источников.
Компания "Новая почта" предостерегает клиентов об активной фишинговой кампании. Мошенники присылают SMS якобы от имени компании, в которых сообщается о "задержке посылки из-за неправильного индекса".
В "Новой почте" предупредили о фейковых SMS?
Мошенники присылают сообщения с ложной информацией и встроенными ссылками,, которые могут представлять угрозу для данных пользователей. Об этом 25 сентября сообщила "Новая почта" в официальном сообщении, передает 24 Канал.
Смотрите также На "Новой почте" произошел масштабный сбой: сервисы временно недоступны
Мошенники рассылают SMS-сообщения якобы от "Новой почты". Эти сообщения не имеют никакого отношения к компании и являются фишинговой рассылкой,
– говорится в сообщении.
По словам представителей компании, клиенты получают SMS с текстом вроде: "Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса".
Важно. В сообщениях также содержится ссылка, переход по которой может привести к краже персональных данных или заражению устройства.
Что советуют делать украинцам?
В связи с этим компания призывает:
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- удалять фейковые сообщения;
- предупредить родственников и друзей, особенно пожилых людей.
"Новая почта" подчеркнула, что все официальные сообщения поступают только из верифицированных источников - сайта компании, мобильного приложения, социальных сетей и SMS с официальных номеров.
Справочно. "Новая почта" входит в группу компаний Nova и является лидером в сфере экспресс-доставки в Украине. Компания предоставляет услуги доставки документов, посылок и крупногабаритных грузов. Ее конечными бенефициарами являются Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.
Последние новости о "Новой почте"
- 2 сентября у "Новой почты" произошел масштабный сбой, усложнивший доступ к приложению и получение посылок.
- Кроме того, "Новая Почта" внедряет услугу автоматического оформления незарегистрированных отправлений для сервиса NP Shopping, что позволит избежать задержки доставки.