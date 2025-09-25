Компания "Новая почта" предостерегает клиентов об активной фишинговой кампании. Мошенники присылают SMS якобы от имени компании, в которых сообщается о "задержке посылки из-за неправильного индекса".

В "Новой почте" предупредили о фейковых SMS?

Мошенники присылают сообщения с ложной информацией и встроенными ссылками,, которые могут представлять угрозу для данных пользователей. Об этом 25 сентября сообщила "Новая почта" в официальном сообщении, передает 24 Канал.

Смотрите также На "Новой почте" произошел масштабный сбой: сервисы временно недоступны

Мошенники рассылают SMS-сообщения якобы от "Новой почты". Эти сообщения не имеют никакого отношения к компании и являются фишинговой рассылкой,

– говорится в сообщении.

По словам представителей компании, клиенты получают SMS с текстом вроде: "Ваша посылка задержана из-за неправильного индекса".

Важно. В сообщениях также содержится ссылка, переход по которой может привести к краже персональных данных или заражению устройства.

Что советуют делать украинцам?

В связи с этим компания призывает:

не переходить по подозрительным ссылкам;

удалять фейковые сообщения;

предупредить родственников и друзей, особенно пожилых людей.

"Новая почта" подчеркнула, что все официальные сообщения поступают только из верифицированных источников - сайта компании, мобильного приложения, социальных сетей и SMS с официальных номеров.

Справочно. "Новая почта" входит в группу компаний Nova и является лидером в сфере экспресс-доставки в Украине. Компания предоставляет услуги доставки документов, посылок и крупногабаритных грузов. Ее конечными бенефициарами являются Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.

Последние новости о "Новой почте"