Компанія "Нова пошта" застерігає клієнтів про активну фішингову кампанію. Шахраї надсилають SMS нібито від імені компанії, в яких повідомляється про "затримку посилки через неправильний індекс".

У "Новій пошті" попередили про фейкові SMS?

Шахраї надсилають повідомлення з неправдивою інформацією та вбудованими посиланнями, що можуть становити загрозу для даних користувачів. Про це 25 вересня повідомила "Нова пошта" в офіційному повідомленні, передає 24 Канал.

Дивіться також На "Новій пошті" стався масштабний збій: сервіси тимчасово недоступні

Шахраї розсилають SMS-повідомлення нібито від "Нової пошти". Ці повідомлення не мають жодного стосунку до компанії та є фішинговою розсилкою,

– ідеться у повідомленні.

За словами представників компанії, клієнти отримують SMS із текстом на кшталт: "Ваша посилка затримана через неправильний індекс".

Важливо. У повідомленнях також міститься посилання, перехід за яким може призвести до крадіжки персональних даних або зараження пристрою.

Що радять робити українцям?

У зв'язку з цим компанія закликає:

не переходити за підозрілими посиланнями;

видаляти фейкові повідомлення;

попередити родичів і друзів, особливо літніх людей.

"Нова пошта" підкреслила, що всі офіційні повідомлення надходять лише з верифікованих джерел – сайту компанії, мобільного застосунку, соціальних мереж і SMS із офіційних номерів.

Довідково. "Нова пошта" входить до групи компаній Nova та є лідером у сфері експрес-доставки в Україні. Компанія надає послуги доставки документів, посилок і великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефіціарами є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Клімов.

Останні новини про "Нову пошту"