В Украине вступят в силу новые условия пользования NP Shopping. Компания анонсирует, что будет введена новая услуга.

Какую новую услугу вводит "Новая Почта"?

Эта услуга предусматривает автоматическое оформление незарегистрированного отправления, пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Мы постоянно совершенствуем сервис NP Shopping, чтобы сделать ваш онлайн-шопинг за рубежом еще более удобным,

– сообщила компания в комментарии для медиа.

Как будет работать услуга украинцам объяснили в материале: если же прибудет незарегистрированный заказ на зарубежный склад NP Shopping, то в личном кабинете система автоматически оформит его за пользователя. Таким образом доставку не будут задерживать.

А после оформления отправление будет отображаться в личном кабинете. Пользователю же нужно будет добавить основную информацию:

название товара;

его стоимость;

адрес доставки и тому подобное.

Стоимость услуги будет составлять доллар. Однако постоянной цены нет: она будет определяться в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на момент начисления).

Новые правила вступят в силу с 13 сентября 2025 года. То есть с этой даты придется платить за услугу один доллар.

Чтобы удалось избежать дополнительной платы, надо зарегистрировать отправление в личном кабинете самостоятельно – до его прибытия на склад за рубежом,

– говорится в тексте.

Важно! Детали по услуге содержит публичный договор.