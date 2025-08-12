В Україні набудуть чинності нові умови користування NP Shopping. Компанія анонсує, що буде запроваджена нова послуга.

Яку нову послугу вводить "Нова Пошта"?

Ця послуга передбачає автоматичне оформлення незареєстрованого відправлення, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Читайте також "Нова Пошта" показала фінрезультати: +23% до виручки, +36% до податків

Ми постійно вдосконалюємо сервіс NP Shopping, щоб зробити ваш онлайн-шопінг за кордоном ще зручнішим,

– повідомила компанія у коментарі для медіа.

Як працюватиме послуга українцям пояснили у матеріалі: якщо ж прибуде незареєстроване замовлення на закордонний склад NP Shopping, то в особистому кабінеті система автоматично оформить його за користувача. Таким чином доставку не будуть затримувати.

А після оформлення відправлення буде відображатися в особистому кабінеті. Користувачу ж потрібно буде додати основну інформацію:

назву товару;

його вартість;

адресу доставки тощо.

Вартість послуги становитиме долар. Однак сталої ціни немає: вона визначатиметься у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент нарахування).

Нові правила набудуть чинності з 13 вересня 2025 року. Тобто з цієї дати доведеться платити за послугу один долар.

Аби вдалося уникнути додаткової плати, треба зареєструвати відправлення в особистому кабінеті самостійно – до його прибуття на склад за кордоном,

– йдеться у тексті.

Важливо! Деталі щодо послуги містить публічний договір.