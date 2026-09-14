Компания, заработавшая миллиарды на "Оземпике", готовит большой ребрендинг

Компания, ставшая одним из самых известных производителей препаратов для лечения диабета и ожирения, решила изменить свое позиционирование. Novo Nordisk готовит ребрендинг и хочет ассоциироваться не только с лекарствами, но и с более широким понятием здоровья.

Novo Nordisk станет просто Novo

Датская компания Novo Nordisk, выпускающая популярные препараты "Оземпик" и "Вегови", объявила о смене бренда, как сообщили в пресс-службе компании.

В повседневной коммуникации компания будет использовать короткую назву Novo. При этом юридическое название Novo Nordisk A/S останется прежним. Ребрендинг связан с желанием Novo расширить свое позиционирование:

компания хочет восприниматься не только как производитель лекарств;

акцент смещается в сторону более широкого понятия healthcare;

новый слоган бренда – "Крепкое здоровье начинается сейчас" (Lasting health starts now).

В Novo отмечают, что новый бренд должен обеспечить более узнаваемую и последовательную коммуникацию с людьми, партнерами и другими заинтересованными сторонами по всему миру.

Вместе с названием компания обновляет и визуальную идентичность. В частности, в новом оформлении сохранят логотип с быком Apis, который связан с наследием Novo, но теперь его будут использовать в более современном виде.

Novo готовит новую бизнес-стратегию

Ребрендинг может быть лишь частью более масштабных изменений в компании. 21 сентября Novo проведет день инвестора в Лондоне, где должна представить детали обновленной бизнес-стратегии.

Именно тогда станет понятнее, какие направления компания планирует развивать в дальнейшем и насколько существенным будет отход от традиционной модели фармацевтического бизнеса.

К слову, Novo Nordisk является крупнейшей компанией Дании по рыночной капитализации. Ее стоимость на фондовом рынке почти в четыре раза превышает показатель ближайшего конкурента – Maersk.

Влияние компании выходит далеко за пределы фармацевтического сектора. В частности, высокие продажи препарата "Вегови" уже сказывались на макроэкономических показателях страны – они стали одним из факторов более сильного, чем ожидалось ранее, роста датского ВВП.