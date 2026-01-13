Закрытие супермаркетов в Киеве из-за генераторов: что это значит для бизнеса и как влияет на цены

Бизнес несет дополнительные расходы на продолжение работы в условиях отключений света, однако в основном супермаркеты работают. В то же время из-за дополнительных расходов на освещение и отопление торговых площадей, а также хранение продуктов, возможен рост цен.

Чем обернутся отключения света для потребителей и владельцев крупных супермаркетов?

Для супермаркетов расходы на отопление в морозы являются более существенными, чем на освещение. Однако в конце концов их заложат в цены для покупателей. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Олег Пендзин.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Когда мы говорим о крупных супермаркетах, они имеют генераторы и переходят на них. Да, это немножко дороже, но они продолжают работать, это раз. Во-вторых, все их расходы, когда мы говорим о наших с вами дополнительные вероятные потери денег, упираются в торговую надбавку. Мы должны понимать, что это торговая надбавка 15 – 20% максимум.

По словам эксперта Олега Пендзина, сейчас существенным вызовом для крупных супермаркетов является потребность отапливать значительные торговые площади, особенно во время морозов.

Больше на самом деле тратится даже не столько на освещение, сколько на отопление. При очень низких температурах для того, чтобы поддержать соответствующую температуру в торговых залах с высокими потолками, резко увеличиваются расходы на тепло. Тем более большое количество отапливается за счет электричества. Там не стоят батареи или что-то другое, там стоят ТЭНы, которые работают на электричестве. Отопление является дополнительным, достаточно серьезным источником расходов и потерь крупных торговых сетей,

– отмечает эксперт.

Справочно: ТЭН – это трубчатый электронагреватель, который преобразует электрическую энергию в тепловую.

Во время перебоев с электроснабжением внимания требует также вопрос сохранения пищевых продуктов, которые нуждаются в охлаждении и замораживании. Олег Пендзин говорит, что эта проблема более остро стояла в 2023 году, когда супермаркеты еще не имели генераторов для поддержания необходимых температур.

Есть морозильники и холодильники, которые должны быть постоянно обеспечены электрической энергией для того, чтобы они не размораживались и не было достаточно больших потерь продукции. Это тоже есть опасность. Хотя они все в той или иной степени стоят на генераторах. В этом году торговые сети уже нивелировали эту опасность, сейчас они уже немножко обучены до некоторой степени. Хотя бесспорно, это дополнительные расходы, которые потом в конце концов ложатся на наши с вами плечи,

– резюмирует экономист.

Обратите внимание! Украинские бизнесы теряют из-за генераторов больше денег, ведь произведенный таким образом киловатт электроэнергии преимущественно дороже, чем в коммерческом тарифе. Речь идет о 10 – 30% от суммы операционных расходов. Однако этот показатель прежде всего зависит от типа товаров, которыми торгует предприниматель.

Почему генераторы могут выходить из строя во время морозов?

На днях в сети распространяли информацию о массовых закрытиях супермаркетов в Киеве и области из-за отключения света и перегрузки генераторов.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт в сфере энергетики Святослав Павлюк, проблемы с эксплуатацией дизельных генераторов могут возникать из-за топлива или недостатка ухода.

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Скорее всего, и коммунальные предприятия, и коммерческие предприятия, закупали дизель в резерве, и этот дизель, скорее всего, был летний, и он просто банально запарафинился и надо с ним что-то сделать. Потому что это был не зимний дизель, что из-за этого есть проблемы с этими генераторами. Других проблем, в принципе, возникать не должно.

Эксперт говорит, что при наличии нормального моторесурса и регулярного обслуживания, например замены масла, проблем с работой генератора не должно возникать.

Соответствует ли действительности информация о закрытии супермаркетов в Киеве из-за проблем с генераторами?

Представители крупных сетей супермаркетов опровергли информацию о массовых закрытиях магазинов из-за отключения света и перегрузки генераторов.

В комментарии 24 Каналу пресс-служба "Авроры" сообщала, что магазины сети работают в штатном режиме, а данные об их массовом закрытии не соответствуют действительности. В то же время в компании отметили, что временные прекращения работы отдельных торговых точек могут произойти, если генератор или другой источник питания вышел из строя.

Пресс-служба "АТБ" сообщила 24 Каналу, что сообщения в сети о массовых закрытиях супермаркетов является фейком, а торговля продолжается в штатном режиме. Известно, что все магазины обеспечены дизельными генераторами.

У "Сильпо" сообщили о временных закрытиях отдельных супермаркетов в связи с выходом из строя оборудования, что происходят из-за низкой температуры и частичных блэкаутов.

В то же время сеть "NOVUS" обнародовала сообщение, где сообщила о трудном положении из-за перебоев с электроснабжением, из-за которого некоторые магазины могут временно не работать.

Также слухи о массовом закрытии супермаркетов в Киеве опроверг Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.