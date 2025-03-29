Nvidia под угрозой: новые экологические требования Китая могут ограничить продажи чипов

Пекин ввел новые правила, которые предусматривают использование только энергоэффективных чипов для новых дата-центров. Чип Nvidia H20, адаптированный к американским экспортным ограничениям, не соответствует этим требованиям.

Риски для компании из-за ограничений

Согласно Financial Times, Китайские новые экологические ограничения могут существенно повлиять на продажи Nvidia в стране, информирует 24 Канал.

Смотрите также Кто правит миром: топ-50 самых дорогих брендов

Если эти правила будут строго внедрены, Nvidia может потерять важные контракты с такими крупными компаниями, как Alibaba, ByteDance и Tencent, что даст преимущество местным конкурентам, в частности Huawei.

Nvidia уже планирует вести переговоры с Национальной комиссией по развитию и реформам Китая и менять технические характеристики своих чипов, однако это может негативно повлиять на их конкурентоспособность,

– говорится в статье.

Справочно. В 2025 году Китай принес Nvidia более 17,1 млрд долларов, что составляет 13% от общих продаж компании. Несмотря на новые ограничения, некоторые компании уже ищут способы обойти правила, заменяя старые чипы на H20 в существующих дата-центрах, что ставит их под угрозу проверок и штрафов.