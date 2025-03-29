Ризики для компанії через обмеження

Згідно з Financial Times, Китайські нові екологічні обмеження можуть суттєво вплинути на продажі Nvidia в країні, інформує 24 Канал.

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Якщо ці правила будуть суворо впроваджені, Nvidia може втратити важливі контракти з такими великими компаніями, як Alibaba, ByteDance і Tencent, що дасть перевагу місцевим конкурентам, зокрема Huawei.

Nvidia вже планує вести переговори з Національною комісією з розвитку та реформ Китаю і змінювати технічні характеристики своїх чипів, однак це може негативно вплинути на їх конкурентоспроможність,

– ідеться у статті.

Довідково. У 2025 році Китай приніс Nvidia понад 17,1 млрд доларів, що складає 13% від загальних продажів компанії. Попри нові обмеження, деякі компанії вже шукають способи обійти правила, замінюючи старі чипи на H20 в існуючих дата-центрах, що ставить їх під загрозу перевірок та штрафів.