Вредит прибыли: разработчик видеокарт NVIDIA окончательно ушел из России

Американская технологическая компания NVIDIA сообщила, что окончательно покидает российский рынок. Там объяснили, что это вредит прибыли компании.

Выход NVIDIA из России

NVIDIA, разрабатывающая графические процессоры, полностью свернула все бизнес-операции в России, что подтверждает финансовый отчет компании.

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Ранее NVIDIA остановила продажи в Россию, но имела офис в стране-агрессорке. Однако из-за того, что пребывание на российском рынке вредило прибыльности компании, в NVIDIA решили прекратить все финансовые операции на территории агрессорки.

В первом квартале 2023 года финансового года мы приостановим прямые продажи России. Прямые продажи в Россию в 2022 года финансовом году были несущественными: туда пришлось примерно 2% от общего объема продаж и около 4% – на продажи в области гейминга,

– говорится в отчете NVIDIA.

Напомним, что незадолго после начала полномасштабной войны в Украине NVIDIA прекратила поставки и продажу своей продукции на территории России. А в июле компания перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на программное обеспечение.