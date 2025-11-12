Из-за ракетного удара по Харькову пострадала транспортная компания: что известно о последствиях

Обстрел повредил помещение компании SAT, специализирующейся на грузовых перевозках и бизнес-логистике.

О повреждении компании SAT из-за обстрела Харькова

В результате ракетного удара по Харькову 12 ноября был поврежден склад ООО "Транспортная компания SAT", сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение компании.

Компания является потерпевшей стороной, сейчас проводится оценка ущерба. Поэтому 12 ноября работу отделения в Харькове приостановили.

О возобновлении работы отделения сообщим дополнительно, сейчас проводится активная работа над этим,

– заявили в SAT.

Какой еще бизнес пострадал от атак России в последнее время?

Украинские предприятия систематически страдают от обстрелов, сообщает 24 Канал. К примеру:

Компания Ferrexpo остановила производство и экспорт из-за нарушения поставок электроэнергии в результате обстрелов энергетических объектов на Полтавщине 8 ноября. Речь идет о Еристовском и Полтавском горно-обогатительных комбинатах.

остановила производство и экспорт из-за нарушения поставок электроэнергии в результате обстрелов энергетических объектов на Полтавщине 8 ноября. Речь идет о Еристовском и Полтавском горно-обогатительных комбинатах. 28 октября на Харьковщине в результате атаки пострадало предприятие пищевой промышленности по изготовлению макарон "Стрелец" . На предприятии изготавливали продукцию под торговой маркой "Зодиак".

. На предприятии изготавливали продукцию под торговой маркой "Зодиак". В этот же день российская ракетная атака уничтожила склад украинского производителя соусов "Вогняр" в Киеве, нанеся ущерб на 200 000 долларов. Несмотря на потери, предприятие продолжает работу.

в Киеве, нанеся ущерб на 200 000 долларов. Несмотря на потери, предприятие продолжает работу. 26 октября российский обстрел уничтожил склад компании "Оптима-Фарм" , нанеся ущерб более 100 миллионов долларов и повредил производственные мощности компании Idealist Coffee – крупнейшего производителя дрип-кофе в Украине.

, нанеся ущерб более 100 миллионов долларов и повредил производственные мощности – крупнейшего производителя дрип-кофе в Украине. 23 октября российская атака повредила книжный магазин "Плекай", шоурум Etnodim и Киевскую большую хоральную синагогу в Подольском районе Киева.

Что известно об обстрелах Харькова?