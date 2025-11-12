Через ракетний удар по Харкову постраждала транспортна компанія: що відомо про наслідки

Обстріл пошкодив приміщення компанії SAT, що спеціалізується на вантажних перевезеннях та бізнес-логістиці.

Про пошкодження компанії SAT через обстріл Харкова

Внаслідок ракетного удару по Харкову 12 листопада було пошкоджено склад ТОВ "Транспортна компанія SAT", повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення компанії.

Компанія є потерпілою стороною, зараз проводиться оцінка збитків. Тому 12 листопада роботу відділення у Харкові призупинили.

Про відновлення роботи відділення повідомимо додатково, зараз проводиться активна робота над цим,

– заявили у SAT.

Який ще бізнес постраждав від атак Росії останнім часом?

Українські підприємства систематично страждають від обстрілів, повідомляє 24 Канал. До прикладу:

Компанія Ferrexpo зупинила виробництво та експорт через порушення постачання електроенергії внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів на Полтавщині 8 листопада. Мова йде про Єристівський та Полтавський гірничо-збагачувальні комбінати.

зупинила виробництво та експорт через порушення постачання електроенергії внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів на Полтавщині 8 листопада. Мова йде про Єристівський та Полтавський гірничо-збагачувальні комбінати. 28 жовтня на Харківщині унаслідок атаки постраждало підприємство харчової промисловості з виготовлення макаронів "Стрілець" . На підприємстві виготовляли продукцію під торговою маркою "Зодіак".

. На підприємстві виготовляли продукцію під торговою маркою "Зодіак". Цього ж дня російська ракетна атака знищила склад українського виробника соусів "Вогняр" у Києві, завдавши збитків на 200 000 доларів. Попри втрати, підприємство продовжує роботу.

у Києві, завдавши збитків на 200 000 доларів. Попри втрати, підприємство продовжує роботу. 26 жовтня російський обстріл знищив склад компанії "Оптіма-Фарм" , завдавши збитків понад 100 мільйонів доларів та пошкодив виробничі потужності компанії Idealist Coffee – найбільшого виробника дріп-кави в Україні.

, завдавши збитків понад 100 мільйонів доларів та пошкодив виробничі потужності – найбільшого виробника дріп-кави в Україні. 23 жовтня російська атака пошкодила книгарню "Плекай", шоурум Etnodim та Київську велику хоральну синагогу у Подільському районі Києва.

