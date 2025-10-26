Российский обстрел уничтожил склад фармкомпании "Оптима-Фарм": что известно об убытках

26 октября Россия атаковала Киев баллистикой. Из-за обстрела пострадала одна из крупнейших компаний Украины, убытки составляют более 100 миллионов долларов.

Какие последствия обстрела для "Оптима-Фарм"?

Разрушениям подверглись несколько помещений "Оптима-Фарм", сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.

Пострадали, в частности, офис и складской комплекс фармдистрибьютора. По предварительным подсчетам, убытки фармкомпании составляют более 100 миллионов долларов.

По данным на сайте подрядчика по электромонтажным услугам компании Volantis, площадь склада "Оптима-Фарм" составляет 29 000 квадратных метров.

Обратите внимание! Компания "Оптима-Фарм" на протяжении 20 лет является одним из ведущих дистрибьюторов лекарственных средств и товаров медицинского назначения на территории Украины. По итогам 2024 года она вошла в 15 крупнейших компаний в Украине.

Что известно об обстреле Киева?