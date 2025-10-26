Російський обстріл знищив склад фармкомпанії "Оптіма-Фарм": що відомо про збитки

26 жовтня Росія атакувала Київ балістикою. Через обстріл постраждала одна з найбільших компаній України, збитки становлять понад 100 мільйонів доларів.

Які наслідки обстрілу для "Оптіма-Фарм"?

Руйнувань зазнали декілька приміщень "Оптіма-Фарм", повідомляє 24 Канал з посиланням на LIGA.net.

Постраждали, зокрема, офіс та складський комплекс фармдистриб'ютора. За попередніми підрахунками, збитки фармкомпанії становлять понад 100 мільйонів доларів.

За даними на сайті підрядника з електромонтажних послуг компанії Volantis, площа складу "Оптіма-Фарм" становить 29 000 квадратних метрів.

Зауважте! Компанія "Оптіма-Фарм" протягом 20 років є одним з провідних дистриб’юторів лікарських засобів і товарів медичного призначення на території України. За підсумками 2024 року вона увійшла до 15 найбільших компаній в Україні.

Що відомо про обстріл Києва?