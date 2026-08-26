Товары исчезают с полок: что чаще всего покупают украинцы после обстрелов больших бизнесов

Россия усилила обстрелы складов и распределительных центров больших украинских компаний, поэтому с полок магазинов местами исчезла часть товаров. Что чаще всего покупают украинцы на фоне этих событий – рассказываем далее.

Спрос на какие товары вырос в последний месяц лета

В пресс-службе АТБ 24 Каналу сообщили, что в августе в магазинах сети фиксируется существенный рост потребительского спроса на некоторые группы товаров, преимущественно – длительного хранения.

В компании предполагают, что такое изменение потребительского поведения происходит под влиянием войны и усиления атак России на украинский бизнес. Повреждение и уничтожение инфраструктуры розничной торговли приводят к исчезновению части товаров массового потребления в магазинах. Как следствие, это побуждает потребителей делать запасы. Поэтому украинцы начали покупать больше макарон, соли, сахара, круп и консервов, чем обычно.

В результате массированных ракетно-дроновых атак России на Киев и Киевскую область, Днепр и другие города были серьезно повреждены или полностью уничтожены логистические центры и склады ряда больших украинских компаний и производителей. Пострадали также транспортные компании. Это привело к сбою логистической системы и, как следствие, к исчезновению товаров из магазинов сетей, особенно в Киевском регионе,

– отметили в комментарии АТБ.

В сети "Эпицентр" также наблюдают рост спроса на крупы, муку, консервы и растительное масло, пишет ЕП. Однако более заметную динамику фиксируют в товарах для энергонезависимости. Например, за период с 3 по 9 августа по сравнению с предыдущей неделей выросли продажи:

на 44% – портативных зарядных устройств;

на 28% – зарядных станций.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу директор по маркетингу сети мультимаркетов "Аврора" Максим Незвиецкий, в июле и августе компания фиксирует постепенное изменение поведения потребителей в категориях товаров, связанных с подготовкой к отключениям света. Однако о резком всплеске спроса или "панических" закупках речь не идет.

В сети предполагают, что стабильный рост спроса на фонарики, батарейки, зарядные устройства и свечи свидетельствует о том, что готовность к обесточениям стала частью быта украинцев, а не реакцией на обстрелы. В компании анализируют конфигурации запросов покупателей и корректируют ассортимент под актуальные потребности.

Несколько иную динамику в сети демонстрируют продажи пищевых продуктов.

Максим Незвиецкий Директор по маркетингу сети мультимаркетов "Аврора" Пока мы не фиксируем рост спроса на продукты длительного хранения. Объем продаж остается практически на том же уровне или даже немного снижается. То есть люди не покупают существенно больше консервов или бакалей "про запас".

В Ассоциации ритейлеров Украины рассказали, что война изменила потребительские привычки населения в отношении продовольствия. В частности, украинцы запасаются заранее после получения предупреждений о массированных атаках, особенно осенью и зимой. Например, в супермаркетах NOVUS объем покупок растет на 10 – 15 %, прежде всего за счет товаров длительного хранения.

После обстрелов наблюдается кратковременное снижение количества посетителей магазинов, однако через несколько дней люди возвращаются и закупаются на более длительный период.

Напомним, что в Украине ожидается рост цен на продукты и бытовую технику из-за последствий российских атак, увеличения логистических расходов, курса валют, а также изменения стоимости энергоносителей и сырья.