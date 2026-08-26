Попит на які товари зріс в останній місяць літа

У пресслужбі АТБ 24 Каналу розповіли, що в серпні в магазинах мережі фіксують суттєве зростання попиту споживачів на деякі групи товарів, переважно – тривалого зберігання.

У компанії припускають, що така зміна споживчої поведінки відбувається під впливом війни та посилення атак Росії на українські бізнеси. Пошкодження та знищення інфраструктури ритейлу призводять до зникнення частини товарів масового вжитку в магазинах. Як наслідок, це спонукає споживачів робити запаси. Тому українці почали купувати більше макаронів, солі, цукру, круп і консервів, ніж зазвичай.

Унаслідок масованих ракетно-дронових атак Росії на Київ та Київську область, Дніпро та інші міста були серйозно пошкоджені або повністю знищені логістичні центри й склади низки великих українських компаній і виробників. Постраждали також транспортні компанії. Це призвело до збою логістичної системи та, як наслідок, вимивання продукції в магазинах мереж, особливо в Київському регіоні,

– зазначили в коментарі АТБ.

У мережі "Епіцентр" також спостерігають зростання попиту на крупи, борошно, консерви та олію, пише ЕП. Однак помітнішу динаміку фіксують у товарах для енергонезалежності. Наприклад, за період 3 – 9 серпня порівняно з попереднім тижнем зросли продажі:

на 44% – павербанків;

на 28% – зарядних станцій.

Як розповів у коментарі 24 Каналу директор з маркетингу мережі мультимаркетів "Аврора" Максим Незвієцький, у липні та серпні компанія фіксує поступову зміну поведінки споживачів у категоріях товарів, пов'язаних із підготовкою до відключень світла. Однак про різкий сплеск попиту чи "панічні" закупівлі не йдеться.

У мережі припускають, що стабільне зростання попиту на ліхтарики, батарейки, зарядні пристрої та свічки свідчить про те, що готовність до знеструмлень стала частиною побуту українців, а не реакцією на обстріли. У компанії аналізують зміни запитів покупців і коригують асортимент під актуальні потреби.

Дещо іншу динаміку в мережі демонструють продажі харчових продуктів.

Максим Незвієцький Директор з маркетингу мережі мультимаркетів "Аврора" Наразі ми не фіксуємо зростання попиту на продукти тривалого зберігання. Обсяг продажів лишається практично на тому ж рівні або навіть трохи знижується. Тобто люди не купують суттєво більше консервів чи бакалій "про запас".

В Асоціації ритейлерів України розповіли, що війна змінила споживчі звички населення щодо продовольства. Зокрема, українці закуповуються наперед після отримання попереджень про масовані атаки, особливо восени та взимку. Наприклад, у супермаркетах NOVUS обсяг покупок зростає на 10 – 15%, насамперед за рахунок товарів тривалого зберігання.

Після обстрілів спостерігають коротке падіння кількості відвідувачів магазинів, однак за кілька днів люди повертаються й закуповуються на довший період.

Нагадаємо, що в Україні очікують зростання цін на продукти та побутову техніку через наслідки російських атак, збільшення логістичних витрат, курс валют, а також зміни вартості енергоносіїв і сировини.