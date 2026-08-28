Кто возместит ущерб за уничтоженный товар: "АТБ", "Сильпо" и NOVUS готовят новые правила

Большие украинские супермаркеты намерены изменить условия расчетов с поставщиками в случае, если товары, уже поступившие на их склады, будут уничтожены в результате российских ударов. Новые правила, вероятно, также могут затронуть и рядовых покупателей.

Что предлагают супермаркеты

Новые положения хотят ввести из-за постоянных атак России на бизнес, но в таком случае производители могут получать лишь часть стоимости такой продукции или вообще остаться без оплаты, пишет "Экономическая правда".

Речь идет о дополнительных соглашениях к договорам с поставщиками. Они должны определить, кто будет нести финансовые потери, если продукция уже была доставлена на склад или в распределительный центр сети, но впоследствии была уничтожена в результате российской атаки.

В частности, новые условия обсуждают:

NOVUS;

"Сильпо";

"Фора";

"АТБ".

Сейчас, согласно действующим договорам, право собственности на товар переходит к торговой сети после того, как продукцию приняли в ее распределительном центре или на складе.

В то же время поставщик не получает деньги сразу. Расчет за товар обычно происходит через 30–50 дней после его отгрузки.

Таким образом, между моментом передачи продукции супермаркету и получением за нее денег может пройти несколько недель. Если в течение этого времени склад будет уничтожен российским ударом, возникает вопрос, кто именно должен нести убытки.

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NOVUS, "Сильпо" и "Фора" хотят платить половину

Предлагаемые изменения предусматривают, что супермаркеты смогут не оплачивать полную стоимость продукции, которая была уничтожена до завершения расчетов.

В NOVUS, "Сильпо" и "Фора" предлагают в таком случае выплачивать поставщику 50% стоимости товара. То есть производитель, который уже изготовил продукцию, доставил ее в торговую сеть и передал супермаркету, в случае уничтожения товара в результате российского удара может получить лишь половину суммы, предусмотренной договором.

"АТБ" предлагает вообще не платить

В "АТБ" подход еще более жесткий. Сеть предлагает не оплачивать уничтоженную продукцию вообще.

В предложенном дополнительном соглашении предусмотрено, что после российского удара право собственности на уничтоженный товар будет считаться не перешедшим к ритейлеру.

В то же время в "АТБ" назвали предложенное дополнительное соглашение предметом переговоров. В сети заявили, что ищут сбалансированную модель распределения военных рисков между участниками цепочки поставок.

Что это означает для поставщиков? Если новые правила станут распространенной практикой, часть военных рисков фактически перейдет от торговых сетей к производителям. При этом именно поставщик будет нести финансовые последствия даже в ситуации, когда продукцию уже принял супермаркет.

Сейчас поставщики опасаются, что согласие хотя бы одной компании может усилить позиции торговых сетей в дальнейших переговорах. Если один производитель согласится на новую модель, супермаркеты смогут использовать это решение как аргумент для заключения аналогичных соглашений.

Напомним, что в Украине ожидается рост цен на продукты и бытовую технику из-за последствий российских атак, увеличения логистических расходов, курса валют, а также изменения стоимости энергоносителей и сырья.