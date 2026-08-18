Можно ждать месяцами: бизнесу раскрыли правду об оформлении критичности

Оформление и подтверждение статуса предприятия критически важной отрасли в Украине на практике может занимать значительно больше времени, чем предусмотрено официальными правилами. Вместо заявленных 10 дней компаниям нередко приходится ждать несколько недель, а в отдельных случаях – месяцев.

Почему вместо 10 дней на подтверждение критичности приходится ждать месяцами

Из-за бюрократических задержек предприятия рискуют не успеть вовремя подтвердить свой статус, а вместе с этим потерять право на бронирование работников, пишет Work.ua.

По данным практического опыта бизнеса, быстрее всего заявления сейчас рассматривают в Минэнерго и Минцифры – примерно за 2–2,5 недели. В Минэкономики процедура может занимать около месяца, а в КМВА или Киевской ОГА – до двух месяцев.

Поэтому предприятиям советуют не ждать последнего момента. Подавать документы на подтверждение критичности лучше за месяц-полтора до истечения срока действия предыдущего решения.

Документы могут "устареть" еще до рассмотрения

Одна из наиболее проблемных ситуаций возникает из-за того, что документы имеют ограниченный срок действия. Если государство рассматривает заявление несколько недель, часть справок за это время уже может утратить актуальность.

Например, справка из налоговой о отсутствии задолженности действительна всего 10 дней. В то же время отчет о заработной плате подается за предыдущий месяц.

Если комиссия будет рассматривать документы уже в следующем месяце, у предприятия могут попросить предоставить новую справку из налоговой и обновленный отчет о зарплатах. В результате бизнесу приходится повторно собирать документы не из-за собственных ошибок, а из-за длительности самого процесса.

Какая техническая ошибка может остановить весь процесс

Проблемы возникают и из-за неправильного оформления электронного пакета:

Все необходимые документы должны быть объединены в один PDF-файл и подписаны электронной подписью директора.

Если предприятие отправляет документы отдельными файлами или просто прикрепляет отсканированные копии без электронной подписи, обращение могут даже не зарегистрировать.

Хуже всего в такой ситуации то, что компания может ждать ответа несколько недель и только потом узнать, что ее документы фактически так и не начали рассматривать.

Поэтому бизнесу, желающему сохранить статус критически важного предприятия, следует заложить на эту процедуру значительно больше времени, чем предусмотрено формальными сроками, и особенно внимательно проверять формат подачи документов.

Что изменится в правилах бронирования и воинского учета с 1 сентября

Некоторые предприятия в Украине осенью могут лишиться статуса критически важных, потому что их работники больше не будут иметь бронирование от мобилизации.

Теперь компании должны подавать новый пакет документов и соответствовать установленным критериям. Например, средняя зарплата на предприятиях, желающих получить статус критически важного, теперь должна составлять 25 941 гривну.

Далее компании, которые сейчас имеют этот статус, должны до 1 сентября подтвердить соответствие новым требованиям. Или же есть другой путь – повторная подача документов, чтобы статус критически важного предприятия продлили еще на год, если это возможно.