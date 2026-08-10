Государство пересматривает статус предприятий, имеющих критически важное значение

Критически важные предприятия проверяются на соответствие требованиям, ведь государству требуется более широкая мобилизация. Из-за значительного количества забронированных работников фактически нет возможности эффективно пополнять вооруженные силы. Сейчас процесс бронирования претерпит изменения. Об этом рассказал юрист Никита Муренко изданию "Главред".

Теперь для компаний установлены четкие критерии. Если они будут соответствовать изменениям, то не потеряют право на бронирование работников. Муренко считает, что важно не столько изменение критериев, сколько цифровизация этого процесса.

Эксперт отмечает, что процедура сбора информации до сих пор осуществляется вручную. Компании должны самостоятельно собрать данные и подать их на проверку. А бронирование происходит уже в онлайн-формате.

Бронирование осуществляется через портал "Дия": подают информацию о работнике, после проверки поступает ответ о бронировании. Все достаточно прозрачно. Так же можно было бы организовать и процедуру получения предприятием статуса критически важного,

– сказал Никита Муренко.

Он добавил, что теперь компании должны подавать новый пакет документов и соответствовать установленным критериям. Например, средняя зарплата на предприятиях, желающих получить статус критически важного, теперь должна составлять 25 941 гривну.

Что сейчас нужно делать предприятиям для продления бронирования работников

Далее компании, которые сейчас имеют этот статус, должны до 1 сентября подтвердить соответствие новым требованиям. Или же существует другой путь – повторная подача документов, чтобы статус критически важного предприятия продлили еще на год, если это возможно. По словам Муренко, каждое предприятие может сделать выбор самостоятельно, в зависимости от даты истечения срока действия текущего статуса.

То есть, по его словам, если компания получила статус критически важной в мае 2026 года, то целесообразнее будет просто подтвердить соответствие требованиям по упрощенной процедуре. Если срок действия заканчивается скоро, то можно уже пытаться продлить действие, подав пакет документов заново.

Для обеих процедур компании необходимо собрать практически одни и те же документы, однако главное – это соответствие новым требованиям критичности, что позволит и в дальнейшем предоставлять бронирование работникам.

Напомним, система бронирования работников от мобилизации обновляется по инициативе правительства. Новые правила должны были вступить в силу после публикации постановления и 10-дневного переходного периода.

Важно, что мужчин, имеющих бронирование на работах по совместительству, будут учитывать в квоте только один раз и только по одному месту работы. В целом изменения, вероятно, не приведут к резкому сокращению количества забронированных.