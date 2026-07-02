Обязательные условия для получения статуса критически важного предприятия

Бронирование работников осуществляется только на тех предприятиях и в тех учреждениях, которые официально получили статус критически важных. Такой статус будет тщательно проверяться, а для его получения компании должны будут выполнить все требования, которые стали более жесткими. 24 Канал расскажет, какая средняя заработная плата потребуется для получения такого статуса.

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Государство определяет как минимум три критерия, которые предприятия обязаны соблюдать. Среди них – размер средней зарплаты. В 2026 году этот показатель увеличили. Теперь возможности бронирования будут лишены компании, сотрудники которых в среднем зарабатывают менее 25 941 гривны.

Более низкий порог средней зарплаты установлен для предприятий на прифронтовых территориях. Там работники должны получать в среднем 21 618 гривен.

При этом компании не должны иметь задолженности по уплате налогов, иначе они будут лишены статуса критически важных.

Третий критерий – это либо более 1,5 миллиона евро уплаченных налогов в год, либо доход в размере более 32 миллионов евро, либо другие значимые показатели.

Важно то, что предприятия должны резервировать 50% военнообязанных работников, тогда как прифронтовому бизнесу разрешили освобождать от мобилизации 100% мужчин. Такие нормы действуют уже давно.

Обратите внимание! По словам министра экономики Алексея Соболева, пересмотр правил бронирования в последний раз происходил в 2024 году, поэтому обновление правил было необходимым требованием.

В связи с новыми правилами некоторым предприятиям придется вновь подтвердить статус критичности, чтобы иметь право на бронирование работников. Так, по статистике, примерно у 20% предприятий в этом году произойдут изменения в отношении получения бронирования.

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк напомнила, что государство также пересмотрело отраслевые и региональные критерии критичности.

В каждой отрасли (энергетика, сельское хозяйство, транспорт и т. д.) и в каждой области существуют собственные, отдельные требования к тому, какое предприятие считать критически важным. Сейчас их обновляют министерства и областные администрации, в основном ужесточая. Предприятиям придется заново подтвердить соответствие,

– говорит чиновница.

Кроме того, народный депутат напомнила, что переходный период для предприятий длится до 1 сентября. Бронирование и статус отменят не автоматически, а общее количество забронированных граждан останется в пределах 1,1–1,3 миллиона человек.

Что еще изменилось?

В беседе с нашей редакцией адвокат Дарья Тарасенко рассказала, что некоторые изменения на фоне реформы бронирования вступают в силу уже сейчас.

Согласно новому постановлению, при трудоустройстве у мужчин будут требовать электронный военно-учетный документ. Его можно оформить в приложениях "Резерв+" или "Дії", причем документ должен быть оформлен не позднее, чем за 72 часа.

Также будут приниматься документы нового образца, полученные в ТЦК и СП. По этому документу работодатель должен проверить информацию о человеке в реестре "Оберег".