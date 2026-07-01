Мобилизация в Украине продлена как минимум до августа, поэтому в июле общие правила мобилизации остаются фактически без изменений. Зато систему бронирования в Украине планируют реформировать. В связи с этим для работодателей меняются правила воинского учета.

Мобилизовать, как и раньше, могут военнообязанных граждан в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время для ряда граждан сохраняется возможность получения отсрочки.

Что будет происходить с мобилизацией в июле, как меняются условия бронирования и кто сможет получить отсрочку и выехать за границу – читайте в материале 24 Канала.

Украинцам предлагают подписывать новые контракты

Государство хочет создать полностью контрактную армию, поэтому уже в июле привлекает людей в армию с помощью выгодных условий. Кабинет Министров разработал постановление о двухлетнем проекте по повышению мотивации к заключению контрактов. Украинцам предлагают дополнительные выплаты, четкие сроки контрактов с правом уволиться по истечении срока и получить отсрочку.

Важно, что проект является экспериментальным, и поэтому, если через два года он продемонстрирует эффективность, то будет действовать на постоянной основе.

Адвокат Дарья Тарасенко добавляет, что такое постановление содержит довольно сложную формулу расчета срока действия отсрочки, но не уточняется, кто и на основании каких документов будет рассчитывать этот срок. Она уже предвидит проблемы из-за этих несогласованностей.

В целом трансформация ВСУ продолжается и характеризуется появлением новых контрактов. Ранее заместитель министра обороны Мстислав Баник говорил, что если военные не будут соглашаться на новые контракты, то их служба продлится до демобилизации.

Гражданские лица также уже могут присоединиться к службе на небоевые должности. Специальные контракты разработаны для мастеров по ремонту, сотрудников штаба, органов обеспечения и управления. Оплата состоит из базовой ставки в размере 20 тысяч гривен и дополнительных доплат.

Кого могут мобилизовать в июле

В этом плане в июле изменений нет – новых категорий Минобороны не добавляет. Призвать могут граждан в возрасте от 25 до 60 лет, стоящих на воинском учете и пригодных по состоянию здоровья.

Также мобилизация является обязательной для тех, кто ранее проходил военную службу или учился на военной кафедре. Женщины медицинских или фармацевтических специальностей также являются военнообязанными, но мобилизовать их могут только с их добровольного согласия.

Дарья Тарасенко в комментарии 24 Каналу рассказала, что хотя официально о приоритетности призыва не говорят, но такие указания Министерство могло давать.

Дарья Тарасенко Адвокат Например, мы знаем, что молодежь является гораздо более приоритетной, чем люди старше 50 лет. Но реальная ситуация такова, что планы по мобилизации нужно выполнять, поэтому мобилизуют тех, кого смогли найти. В последнее время мне даже известны случаи мобилизации мужчин, которым до 60-летия осталось несколько месяцев.

Мужчин старше 50 лет преимущественно привлекают к службе в частях обеспечения и работе в тылу. Однако, если возраст и навыки позволяют выполнять боевые задачи, то здесь решение уже принимает ТЦК. Для таких граждан многое зависит от решения военно-врачебной комиссии.

Для кого действует отсрочка?

Граждан с отсрочкой согласно закону мобилизовать нельзя. Сейчас освобождение от мобилизации оформляют в ЦПАУ и в приложении Резерв+. Это возможно для:

мужчин до 25 лет, не проходивших срочную службу или базовую военную подготовку;

лиц, признанных военно-медицинской комиссией негодными к службе по состоянию здоровья;

людей с инвалидностью любой группы;

граждан, ухаживающих за родственниками с инвалидностью I–II группы или тяжелобольными;

родителей троих и более детей до 18 лет, в том числе приемных родителей и опекунов;

одиноких родителей;

родителей детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями;

студентов дневной и дуальной формы обучения, аспирантов и докторантов.

Также отсрочка гарантирована гражданам, отслужившим год по "Контракту 18 – 24". По условиям контракта они имеют право на год освобождения от мобилизации.

Что меняется в правилах бронирования?

Реформирование бронирования будет проходить в течение лета. Однако для работодателей уже действует норма, прописанная в Постановлении Кабинета министров № 812.

Теперь при приеме на работу мужчин работодатели будут требовать от них именно электронный военно-учетный документ.

Военно-учетный документ – из Резерв+, Дии или полученный в ТЦК и СП по новому образцу – должен быть сформирован не ранее, чем за 72 часа до даты приема на работу или обучение.

Таким образом, работодатель не только проверяет наличие военно-учетного документа, но и проверяет, соответствует ли информация в этом документе информации в реестре "Оберег",

– уточняет Дарья Тарасенко.

Адвокат добавила: хотя постановлением предусмотрено, что у работодателя должна быть техническая возможность самостоятельно проверить информацию в реестре "Оберег", но сейчас работодатели будут требовать, чтобы электронный военно-учетный документ (еВОД) предоставил сам кандидат.

Кроме того, теперь работодатель не обязан передавать в ТЦК некоторые сведения о работниках: о паспорте гражданина Украины для выезда за границу, семейном положении и образовании.

Важно, что статус критически важных в дальнейшем точно будут присваивать предприятиям, которые получают государственные гранты, выполняют договоры с Минэкономики сроком от шести месяцев; имеют государство в качестве единственного учредителя; проводят экспертизу нормативно-правовых актов в сфере экономики или внешнеэкономической деятельности; являются участниками индустриальных парков; реализуют инвестиционные договоры в сферах переработки, производства биогаза, добычи и переработки полезных ископаемых.

То есть в июле глобальных изменений не будет, однако постепенно правила найма работников меняются. Так, для предприятий, где работает более 50 человек, средняя зарплата должна быть не ниже средней по стране за последний год, умноженной на коэффициент 2.

Для компаний с более чем 20 работниками установлен еще более высокий порог – коэффициент 3. Такие же требования будут применяться к постоянным представительствам нерезидентов.

Справочно. Как отмечают в Министерстве экономики, за последние 12 месяцев наблюдается прирост числа лиц, забронированных от мобилизации, который оценивается в 300 тысяч человек. Кроме того, за это время появилось 9 тысяч критически важных предприятий.

Кто может выезжать за границу в июле?

Некоторые мужчины в этом месяце сохраняют право на выезд за границу при условии, что у них есть все разрешительные документы и бумаги, подтверждающие основание для выезда.

Мужчины старше 60 лет уже не подлежат воинской повинности, поэтому имеют полное право на выезд из Украины. Также такое право есть у всех женщин, независимо от статуса или места работы.

Кроме того, пересекать границу могут мужчины, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, а также родители, воспитывающие детей с инвалидностью. Мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, также могут оформить отсрочку и выехать за пределы Украины.

Кроме того, при наличии документов пограничники на определенный срок выпускают мужчин, сопровождающих членов семьи с инвалидностью I или II группы.

Студенты в возрасте от 25 лет, обучающиеся за рубежом, также имеют право на выезд, хотя реализовать его бывает сложно. Обязательно при себе нужно иметь подтверждающие документы.

Выезжать за границу разрешено мужчинам, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести во время военных действий; они освобождаются от мобилизации и имеют право на пересечение границы.

Будет ли реформа ТЦК?

Адвокат Дарья Тарасенко в беседе с 24 каналом уточнила, что в настоящее время ведутся разговоры о реформировании ТЦК. Однако пока никакой конкретики нет.

Поэтому я очень сомневаюсь, что что-то в этом плане произойдет в ближайшее время,

– говорит эксперт.

СМИ действительно ранее сообщали, что Минобороны в июле начнет менять работу ТЦК и подходы к мобилизации. В рамках второго этапа реформы могут обновить работу Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также общую организацию мобилизационных процессов.