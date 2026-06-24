Новый небоевой контракт привлечёт в армию новых специалистов

Контракт, о котором идет речь, является базовым, однако он содержит справедливые условия для граждан, которые его подписывают. Действующие военнослужащие и новые контрактники могут работать на должностях делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов. То есть теперь ценными становятся также работники тыловых и небоевых должностей. Об этом сообщили в Минобороны.

Смотрите также: Военные могут вернуться из СЗЧ через "Армия+": в Минобороны объяснили новую процедуру

В Украине планируется переход на полностью контрактную армию, чтобы можно было более эффективно обеспечивать устойчивость государства и иметь мотивированных военных.

Теперь военнообязанным и военнослужащим предлагается подписать контракт на 24 месяца. Это будет не обычный контракт, а базовое предложение о службе. По его истечении человек может получить 6 месяцев отсрочки, а также дополнительное освобождение от службы – по одному дню за каждое боевое задание и по одному месяцу за годы службы в армии до 2022 года.

По условиям нового контракта военнослужащий будет получать базовую ставку в размере 20 тысяч гривен и сможет увеличить денежное довольствие с помощью дополнительных вознаграждений.

Украинский военнослужащий за выполнение задач в тылу будет получать дополнительное вознаграждение к базовому денежному обеспечению в размере 10 тысяч гривен, а в целом будет иметь не менее 30 тысяч гривен.

Диапазон выплат зависит от выслуги лет, воинского звания, занимаемой должности, объема выполненных специальных задач и так далее. Важно понимать: во время войны военнослужащий может быть привлечен к выполнению боевых задач,

– уточнили в ведомстве.

Как поясняется в условиях контракта, военнослужащие, которые будут участвовать в выполнении боевых задач на пункте управления, в штабе или в зоне боевых действий, будут получать такие же выплаты, как и предусмотрено в боевом контракте.

То есть, если человек, подписавший базовый контракт, окажется на "нуле", то будет получать такое же денежное довольствие, как пехотно-штурмовые контрактники.

Важно, что при заключении контракта человек сразу получит от 27 до 33 тысяч гривен, в зависимости от звания. Кроме того, за год можно получить еще дополнительные 20 тысяч гривен и более на оздоровление.

В Минобороны подытожили, что новая система контрактов может стать стратегическим шагом для деятельности Сил обороны. Это позволит иметь подготовленную армию и специалистов на боевых и небоевых должностях.

В Украине готовят реформу армии

Министерство обороны Украины разработало масштабную реформу Сил обороны, которая вступит в силу с 2026 года. Основная идея — внедрение новой контрактной системы с четко определенными сроками службы и понятными условиями для военнослужащих.

Для всех типов новых контрактов предусмотрена отсрочка после увольнения, которая должна составлять не менее нескольких месяцев и зависеть от условий службы. Также планируется обновление подходов к дальнейшему прохождению службы после окончания контракта и постепенное обновление состава армии.

Военнослужащих, долгое время прослуживших на передовой, готовятся постепенно увольнять. Такая мера утверждена президентом Владимиром Зеленским.