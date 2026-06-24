Новий небойовий контракт залучить до війська нових фахівців

Контракт, про який іде мова, є базовим, проте він містить справедливі умови для громадян, які його підписують. Чинні військові та нові контрактники можуть працювати на посадах діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців. Тобто тепер цінними також стають працівники тилових і небойових посад. Про це повідомили в Міноборони.

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В Україні планується перехід на повністю контрактну армію, щоб можна було ефективніше забезпечувати стійкість держави та мати вмотивованих військових.

Тепер для військовозобов'язаних та військових пропонується підписання контракту на 24 місяці. Це буде не звичайний контракт, а базова пропозиція служби. Після його закінчення людина може отримати 6 місяців відстрочки, а також додаткове звільнення від служби – по одному дню за кожне бойове завдання та по одному місяцю за роки у війську до 2022 року.

За умовами нового контракту військовий буде отримувати базову ставку 20 тисяч гривень і зможе збільшити грошове забезпечення за допомогою додаткових винагород.

Український військовослужбовець за виконання завдань в тилу отримуватиме додаткову винагороду до базового грошового забезпечення 10 тисяч гривень, а загалом матиме не менше 30 тисяч гривень.

Діапазон виплат залежить від вислуги років, військового звання, займаної посади, обсягу виконаних спеціальних завдань і так далі. Важливо розуміти: під час війни військовослужбовець може бути залучений до виконання бойових завдань,

– уточнили у відомстві.

Як пояснюється в умовах контракту, службовці, які братимуть участь у виконанні бойових завдань на пункті управління, штабі або в зоні бойових дій матимуть такі ж виплати, які є в бойовому контракті.

Тобто, якщо людина, яка підписала базовий контракт опиниться на "нулі", то матиме таке ж грошове забезпечення, як піхотно-штурмові контрактники.

Важливо, що коли людина укладає контракт, вона одразу отримає від 27 тисяч до 33 тисяч гривень, залежно від звання. Крім того, за рік можна отримати ще додаткові 20 тисяч гривень і більше на оздоровлення.

У Міноборони підсумували, що нова система контрактів може стати стратегічним кроком для діяльності Сил оборони. Це дозволить мати підготовлену армію й фахівців на бойових і небойових посадах.

В Україні готують реформу армії

Міністерство оборони України розробило масштабну реформу Сил оборони, якдіятиме з 2026 року. Основна ідея – це запровадження нової контрактної системи з чітко визначеними строками служби та зрозумілими умовами для військових.

Для всіх типів нових контрактів передбачають відстрочку після звільнення, яка має становити щонайменше кілька місяців і залежати від умов служби. Також планується оновлення підходів до подальшого проходження служби після закінчення контракту та поступове оновлення складу армії.

Військових, які довго служать на передовій готуються поступово звільняти. Такий обов'язок затверджений президентом Володимиром Зеленським.