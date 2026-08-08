Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал юрист Николай Сиренко.

Почему может "сорваться" возможность бронирования?

Несмотря на то, что законодательством предусмотрено рассмотрение документов для продления статуса критически важного предприятия в течение 10 рабочих дней, на практике этот процесс может длиться значительно дольше. Из-за этого предприятия рискуют потерять действующий статус, а вместе с ним – возможность бронирования своих работников.

По словам юриста, официальный срок в 10 рабочих дней не учитывает ряд внутренних процедур, которые происходят уже после подачи документов.

Среди основных причин задержек он назвал:

задержки с утверждением и обнародованием обновленных критериев для отдельных отраслей;

передачу информации между государственными органами;

техническую интеграцию данных в портал "Дия", для которой нормативно предусмотрено дополнительное время;

другие бюрократические процедуры, которые могут существенно увеличить фактический срок рассмотрения заявлений.

По оценке юриста, реальный срок оформления документов может быть как минимум вдвое дольше, чем предусмотрено формально.

Особое внимание эксперт уделил срокам подачи документов. По его словам, предприятия, которые подадут документы до 10 августа, смогут пройти процедуру по упрощенному механизму. В то же время заявки, поданные в период с 11 августа по 1 сентября, уже будут рассматриваться по новой процедуре.

Это означает, что предприятие не сможет сохранить действие предыдущего статуса "критически важного" на время рассмотрения новой заявки, что создает риски для действующего процесса бронирования работников.

Николай Сиренко советует предприятиям не откладывать подачу документов на последние дни.

В частности, бизнесу рекомендуют:

подать документы до 10 августа;

обязательно сохранить подтверждение подачи – входящий номер, квитанцию или скриншот;

направлять официальные письменные запросы о ходе рассмотрения документов, чтобы иметь доказательную базу в случае возникновения споров.

По словам юриста, такие шаги помогут предприятиям лучше защитить свои интересы и минимизировать риски потери статуса критически важного предприятия и, соответственно, бронирование работников.

Напомним, теперь общества с ограниченной ответственностью могут осуществлять бронирование своих работников от мобилизации. Условием для этого является наличие статуса, подтверждающего важность компании в период военного положения.