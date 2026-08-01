Какие ООО могут получить бронирование

Обязательным условием для возможности бронирования является наличие у ООО статуса критической важности, сообщили "Юристы.UA".

Действующий порядок бронирования от мобилизации предусматривает, что право на него имеют предприятия, учреждения или организации, выполняющие мобилизационные задачи или признанные критически важными для функционирования экономики или жизнедеятельности населения.

То есть сначала ООО должны получить статус критически важного предприятия, а затем подавать заявки на бронирование сотрудников. Для этого необходимо соответствовать как минимум трем критериям, установленным государством.

Например, отсутствие налоговой задолженности по ЕСВ, достаточный уровень средней зарплаты, а также соответствие критерию профильного министерства или областной военной администрации.

Кто не может проводить бронирование работников

Статус критически важного предприятия, учреждения или организации может быть присвоен только юридическому лицу. Физические лица-предприниматели претендовать на него не могут.

По данным портала Дия, услугу по бронированию работников не может получить юридическое лицо:

которое не включено в Единый перечень критически важных предприятий;

у которой истек срок действия основания для включения в Единый перечень;

которое прекратило свою деятельность.

Напомним, что у предприятий есть время до 1 сентября для подтверждения своего статуса критически важного. За время, оставшееся до этой даты, министерства, другие центральные органы исполнительной власти и ОВА должны переутвердить собственные критерии критичности. Далее предприятия, уже имеющие этот статус, должны подтвердить соответствие обновленным критериям, а затем подавать заявки на бронирование работников.