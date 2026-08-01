Які ТОВ можуть отримати бронювання

Обов'язковою умовою для можливості бронювання є наявність у ТОВ статусу критичної важливості, повідомили "Юристи.UA".

Чинний порядок бронювання від мобілізації передбачає, що право на нього мають підприємства, установи чи організації, які виконують мобілізаційні завдання або визнані критично важливими для функціонування економіки чи життєдіяльності населення.

Тобто спочатку ТОВ мають отримати статус критично важливого, а потім подавати працівників на бронювання. Для цього потрібно відповідати щонайменше трьом визначеним державою критеріям.

Наприклад, відсутність податкової заборгованості з ЄСВ, достатній рівень середньої зарплати, а також відповідність критерію профільного міністерства або обласної військової адміністрації.

Хто не може бронювати працівників

Статус критично важливого підприємства, установи чи організації можуть надати тільки юридичній особі. Фізичні особи-підприємці претендувати на нього не можуть.

За даними порталу Дія, послугу бронювання працівників не може отримати юридична особа:

яка не включена до Єдиного переліку критично важливих підприємств;

у якої закінчився термін дії підстави внесення до Єдиного переліку;

яка припинила свою діяльність.

Нагадаємо, що підприємства мають час до 1 вересня для підтвердження свого статусу критично важливого. За час, який залишився до цієї дати, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та ОВА мають перезатвердити власні критерії критичності. Далі підприємства, які вже мають статус, повинні підтвердити відповідність оновленим критеріям, а потім подавати працівників на бронювання.