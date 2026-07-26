Що потрібно знати про бронювання влітку 2026 року

Наразі підприємства мають час до 1 вересня для підтвердження своєї критичності, про що йдеться на сайті Міністерства економіки.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності – за погодженням з Міністерства оборони та Мінекономіки. Наступний крок – це підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям.

Слід також додати: до 1 вересня зберігається чинне бронювання військовозобов’язаних працівників таких підприємств.

Самостійно працівнику не потрібно подавати документи для підтвердження критичності підприємства. Водночас особа може:

перевірити у роботодавця, чи зберігається чинне бронювання; стежити за актуальністю військово-облікових даних; завчасно уточнити свій статус у відповідальної особи підприємства.

Нагадаємо, що для отримання статусу підприємство має відповідати не менше, ніж трьом критеріям. Два з них обов'язкові – це рівень середньої заробітної плати та відсутність податкової заборгованості. Третій критерій підприємство обирає самостійно.

Розмір середньої зарплати має становити не менше, ніж 25 941 гривню. Нижчий поріг середньої зарплати встановлено для підприємств на прифронтових територіях. Там працівникам дозволено отримувати 21 618 гривень у середньому.