Який крайній термін для підтвердження критичності

Крайній термін – 1 вересня. Такий механізм уже добре знайомий бізнесу, адже аналогічне підтвердження бронювання підприємства проходили наприкінці 2024 року. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

Цього разу підприємствам також буде надано три місяці на підтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм,

– зазначив міністр.

Він додав, що необхідні пакети документів уже підготовлені, тому процедура не повинна зайняти багато часу.

Олексій Соболєв наголосив, що постійно проходити таку процедуру бізнес не повинен. Водночас перегляд статусу приблизно раз на півтора року під час воєнного стану є виправданим, адже економічна ситуація та умови роботи підприємств змінюються.

Що змінилося у правилах бронювання

З 2 червня в Україні набрали чинності оновлені правила бронювання військовозобов'язаних працівників.

Одне з головних нововведень – підвищення вимоги до середньої зарплати на підприємстві:

Тепер вона має становити не менше трьох мінімальних зарплат, тобто 25 941 гривня на місяць.

Для компаній, які працюють на прифронтових територіях, залишили попередню норму – 2,5 мінімальної зарплати, або 21 818 гривень.

Ще одна важлива зміна стосується сумісників. Відтепер бронювати працівників дозволено лише за основним місцем роботи. Крім того, серед обов'язкових вимог залишаються:

відсутність заборгованості із зарплати;

відсутність боргів зі сплати податків;

відповідність оновленим галузевим або регіональним критеріям.

До слова, відстрочка та бронювання дають право на звільнення від призову на військову службу під час мобілізації. Втім, вони діють тимчасово і можуть згоріти. Автоматичне скасування відбувається, коли змінилися сімейні обставини чи закінчилось навчання.

Якщо відстрочку надали через догляд за батьками, вона діє протягом строку, зазначеного в акті, який зазвичай оформлюють на один рік. Водночас у разі смерті людини, за якою здійснювався догляд, інформація поки не надходить до реєстрів автоматично. Тому така відстрочка не анулюється одразу.