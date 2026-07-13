Каков крайний срок для подтверждения критичности

Крайний срок – 1 сентября. Такой механизм уже хорошо знаком бизнесу, ведь аналогичное подтверждение бронирования предприятия проходили в конце 2024 года. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.

На этот раз предприятиям также будет предоставлено три месяца на подтверждение своей критичности. То есть до 1 сентября они должны пройти эту процедуру,

– отметил министр.

Он добавил, что необходимые пакеты документов уже подготовлены, поэтому процедура не должна занять много времени.

Алексей Соболев подчеркнул, что бизнесу не придется постоянно проходить такую процедуру. В то же время пересмотр статуса примерно раз в полтора года в условиях военного положения оправдан, ведь экономическая ситуация и условия работы предприятий меняются.

Что изменилось в правилах бронирования

Со 2 июня в Украине вступили в силу обновленные правила бронирования военнообязанных работников.

Одно из главных нововведений – повышение требований к средней зарплате на предприятии:

теперь она должна составлять не менее трех минимальных зарплат, то есть 25 941 гривна в месяц.

Для компаний, работающих на прифронтовых территориях, сохранили прежнюю норму – 2,5 минимальных зарплаты, или 21 818 гривен.

Еще одно важное изменение касается совместителей. Отныне бронирование работников разрешено только по основному месту работы. Кроме того, среди обязательных требований остаются:

отсутствие задолженности по зарплате;

отсутствие задолженности по уплате налогов;

соответствие обновленным отраслевым или региональным критериям.

К слову, отсрочка и бронирование дают право на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации. Впрочем, они действуют временно и могут быть аннулированы. Автоматическая отмена происходит, когда изменились семейные обстоятельства или закончилось обучение.

Если отсрочка предоставлена в связи с уходом за родителями, она действует в течение срока, указанного в акте, который обычно оформляется на один год. В то же время в случае смерти человека, за которым осуществлялся уход, информация пока не поступает в реестры автоматически. Поэтому такая отсрочка не аннулируется сразу.