Как работает система бронирования работников

Во время военного положения в Украине действует механизм бронирования военнообязанных работников предприятий, имеющих важное значение для экономики или обеспечения потребностей обороны, сообщили "Юристы.UA".

Такие компании могут получить статус критически важных и провести бронирование своих сотрудников от мобилизации. При этом количество работников, которых можно бронировать, зависит от категории критичности предприятия. В некоторых случаях это может быть:

100% военнообязанных работников;

часть персонала, например 50%.

Поможет ли смена формы ведения бизнеса с ФЛП на ООО

К юристам обратилась предпринимательница, работающая как ФЛП второй группы. Она поинтересовалась, сможет ли она получить право на бронирование работников, если изменит форму ведения бизнеса и зарегистрирует ООО.

Юристы объяснили: сама по себе смена организационно-правовой формы не дает такого права. На самом деле предприятие должно доказать, что оно:

имеет важное значение для экономики;

обеспечивает потребности обороны или жизнедеятельности государства;

соответствует другим установленным требованиям для получения статуса критически важного предприятия.

Работает ли сейчас бронирование через приложение "Дія"

Процесс бронирования работников от мобилизации через приложение "Дія" может быть приостановлен. Это связано с обновлением механизма определения критически важных предприятий.

В ходе обсуждения рассматривались несколько вариантов: в частности, ограничить возможность бронирования только для предприятий, которые еще не подтвердили свой статус критически важных, или же временно приостановить подачу заявок для всех компаний.

По предварительной информации, такие ограничения могут действовать до 1 сентября.