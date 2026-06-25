Как изменились правила бронирования в связи с мобилизацией

Помимо правил бронирования, было решено повысить и порог получения статуса "критически важный". Об этом известно из приказа Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины № 6954.

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Для сельскохозяйственных предприятий существенно изменили ключевые показатели: теперь минимальная площадь земель, которые обрабатывает компания, должна составлять не менее 1 000 гектаров (вместо 500 ранее). Кроме того, если раньше предприятию достаточно было иметь годовой доход от 20 миллионов гривен, то теперь необходимо показать не менее 40 миллионов гривен.

В то же время некоторые прежние критерии были отменены. Например, больше не учитывается уплата НДФЛ в размере от 324 тысяч гривен в квартал, а также отменена возможность получить статус благодаря владению 90% капитала других критически важных предприятий.

В лесной отрасли изменения оказались еще более масштабными. Площадь земель в постоянном пользовании, необходимая для получения статуса, увеличилась с 500 до 2 500 гектаров. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но теперь к нему обязательно добавляется финансовое условие — годовой доход от 10 миллионов гривен (ранее такого требования не было)

Также из перечня допустимых направлений деятельности исключили охоту, геологию и отдельные виды образовательной деятельности.

Каковы требования к заработной плате для получения гарантии

Теперь компании должны соответствовать установленным требованиям по уровню оплаты труда:

Для предприятий, где работает более 50 человек, средняя зарплата должна быть не ниже средней по стране за последний год, умноженной на коэффициент 2. Для компаний с более чем 20 сотрудниками установлен еще более высокий порог — коэффициент 3. Такие же требования будут применяться к постоянным представительствам нерезидентов.

Ранее подобных критериев по заработной плате в правилах не было.

Для предприятий, работающих сразу в трёх или более областях, также ввели дополнительные требования: необходимо иметь не менее 10 сотрудников и уплачивать налоги и ЕСВ (кроме таможенных) в размере от 24 тысяч гривен по каждой из областей за последние три месяца.

Важно знать, что компании, производящие технику и оборудование украинского производства, также могут получить статус критически важных. Однако для этого их продукция должна быть включена в перечень Минэкономики, а также частично компенсироваться за счет госбюджета.

Что не изменилось

Статус критически важных предприятий по-прежнему могут получить предприятия, которые:

получают государственные гранты;

выполняют договоры с Минэкономики сроком от шести месяцев;

находятся в сфере управления министерств или имеют государство в качестве единственного учредителя;

проводят экспертизу нормативно-правовых актов в сфере экономики или внешнеэкономической деятельности;

являются участниками индустриальных парков;

реализуют инвестиционные договоры в сферах переработки, производства биогаза, добычи и переработки полезных ископаемых.

Таким образом, более высокие требования к доходам, количеству работников и заработной плате могут сократить количество предприятий, которые будут иметь право на получение статуса критически важных. С одной стороны, это должно помочь лучше определять действительно важные для экономики компании, но с другой — станет дополнительным барьером, особенно если предприятия работают в сложных условиях.

К слову, в Украине усилили проверки студентов, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Особое внимание уделяют мужчинам старше 25 лет, количество которых в учебных заведениях резко возросло после начала полномасштабной войны.

По словам главы Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака, если студент фактически не учится, пропускает занятия или не сдает сессию, это может стать основанием для отчисления. В таком случае человек также теряет право на отсрочку от мобилизации. В ходе проверок выявляются как нарушения при поступлении, так и систематическое не посещение занятий или проблемы с учебным процессом.