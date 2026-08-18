Чому замість 10 днів на підтвердження критичності доводиться чекати місяцями

Через бюрократичні затримки підприємства ризикують не встигнути вчасно підтвердили свій статус, а разом з цим втратити право на бронювання працівників, пише Work.ua.

Найшвидше, за даними практичного досвіду бізнесу, заяви зараз розглядають у Міненерго та Мінцифри – приблизно за 2–2,5 тижня. У Мінекономіки процедура може займати близько місяця, а в КМВА чи Київській ОВА – до двох місяців.

Тому підприємствам радять не чекати останнього моменту. Подавати документи на підтвердження критичності краще за місяць-півтора до завершення дії попереднього рішення.

Документи можуть "зістаритися" ще до розгляду

Одна з найбільш проблемних ситуацій виникає через те, що документи мають обмежений термін дії. Якщо держава розглядає заяву кілька тижнів, частина довідок за цей час уже може стати неактуальною.

Наприклад, довідка податкової про відсутність заборгованості чинна лише 10 днів. Водночас зарплатний звіт подається за попередній місяць.

Якщо комісія розглядатиме документи вже наступного місяця, підприємство можуть попросити надати нову довідку з податкової та оновлений звіт щодо зарплат. У результаті бізнесу доводиться повторно збирати документи не через власні помилки, а через тривалість самого процесу.

Яка технічна помилка може зупинити все

Проблеми виникають і через неправильне оформлення електронного пакета:

Усі необхідні документи мають бути об'єднані в один PDF-файл і підписані електронним підписом директора.

Якщо підприємство надсилає документи окремими файлами або просто прикріплює скановані копії без КЕП, звернення можуть навіть не зареєструвати.

Найгірше в такій ситуації те, що компанія може чекати відповіді кілька тижнів і лише потім дізнатися, що її документи фактично так і не почали розглядати.

Тому бізнесу, який хоче зберегти статус критично важливого підприємства, варто закладати на процедуру значно більше часу, ніж передбачено формальними строками, та особливо уважно перевіряти формат подання документів.

Що зміниться у правилах бронювання та військового обліку з 1 вересня

Деякі підприємства в Україні восени можуть втратити статус критичних, через що їхні працівники більше не матимуть бронювання від мобілізації.

Тепер компанії повинні подавати новий пакет документів і відповідати встановленим критеріям. До прикладу, середня зарплата на підприємствах, які хочуть отримати статус критично важливого тепер має сягати 25 941 гривні.

Далі компанії, які зараз мають статус, мають до 1 вересня підтвердити відповідність новим вимогам. Або ж існує інший шлях – подача документів наново, щоб критичність продовжили ще на рік, якщо це можливо.